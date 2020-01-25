Вчера, 23:02 Лыжные гонки сегодня 25.01.2020, Кубок мира в немецком Оберсдорфе. Расписание и результаты скиатлона.

25 января, в немецком Оберсдорфе, стартует 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В первый день немецкого этапа пройдут скиатлоны или смешанные гонки. Напомним, первую половину дистанции лыжники и лыжницы проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж, такое же расстояние преодолевают свободным или коньковым ходом. У женщин отрезки составляют по 7,5км. У мужчин по 15км. Все ведущие лыжники находу и готовы оспорить победу в этой увлекательнейшей дисциплине. 25 января, в немецком Оберсдорфе, стартует 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В первый день немецкого этапа пройдут скиатлоны или смешанные гонки. Напомним, первую половину дистанции лыжники и лыжницы проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж, такое же расстояние преодолевают свободным или коньковым ходом. У женщин отрезки составляют по 7,5км. У мужчин по 15км. Все ведущие лыжники находу и готовы оспорить победу в этой увлекательнейшей дисциплине.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами скиатлона у мужчин и женщин. Следите за обновлениями на странице...





women-7.5km-classic-7.5km-free-skiathlon.pdf [805,8 Kb] (cкачиваний: 0) Старт-лист скиатлона у женщин 7.5+7.5 км качайте:





men-15.0km-classic-15.0km-free-skiathlon.pdf [812,46 Kb] (cкачиваний: 0) Старт-лист скиатлона у мужчин 15+15 км качайте:

Лыжные гонки. Кубок Мира-2020 в немецком Оберсдорфе. Расписание и результаты скиатлона 25.01.2020. (Московское время).

12:00 СКИАТЛОН, ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ+7.5 КМ - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





14:00 СКИАТЛОН, МУЖЧИНЫ, 15 КМ+15 КМ - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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