Тускаев, Богомоев и Касумов - победители Гран-при «Иван Ярыгин» 2020! РЕЗУЛЬТАТЫ Ярыгинского мемориала 2020 В/к: 57, 61, 70кг плюс женщины.
Только что, на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) были разыграны первые семь комплектов наград XXXI международного турнира по вольной борьбе МЕМОРИАЛ Гран-при «Иван Ярыгин». Сегодня мы узнали имена победителей в трех весовых категориях у мужчин 57, 61, 70 кг, а также в четырех весах у женщин - 50, 55, 59, 65кг.
День борьбы был очень интересным, думаю все поклонники этого вида спорта получили истинное удовольствие от происходящего. Кто не успел смотрите повторы трансляции по ссылкам ниже.
Борцовский портал WrestlingUA.com внимательно следил за событиями на Гран-При и теперь предлагает вашему вниманию имена всех победителей и призеров за сегодня 24-е января.
Вольная борьба. Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 57, 61, 70 кг.
57 кгЗА БРОНЗУ:
Арыйаан Тютрин (Саха) - Петр Константинов (Саха) 7-2
Жаргал Дамдинов (Бурятия) - Рамис Гамзатов (Дагестан) 0-6
ФИНАЛ
Ахмед Идрисов (Дагестан) - Азамат Тускаев (РСО-Алания) 3-10
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) Азамат Тускаев (РСО-Алания)
2) Ахмед Идрисов (Дагестан)
3) Арыйаан Тютрин (Саха)
3) Рамис Гамзатов (Дагестан)
61 кг
ЗА БРОНЗУ:Кежик Чымба (Тыва) - Ибрагим Абдурахманов (Дагестан) 10-0
Абасгаджи Магомедов (Дагестан) - Владимир Кудрин (Казахстан) 11-0
Абасгаджи Магомедов (Дагестан) - Владимир Кудрин (Казахстан) 11-0
ФИНАЛ
Александр Богомоев (Бурятия) - Рамазан Ферзалиев (Дагестан) 11-5
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) Александр Богомоев (Бурятия)
2) Рамазан Ферзалиев (Дагестан)
3) Абасгаджи Магомедов (Дагестан)
3) Кежик Чымба (Тыва)
70 кгЗА БРОНЗУ:
Чермен Валиев (РСО-Алания) - Алексей Боровицкий (Бурятия) 7-0
Евгений Жербаев (Бурятия) - Арбак Сат (Тыва) 8-4
ФИНАЛ
Исраил Касумов (Красноярск) - Давид Баев (РСО-Алания) 6-5
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) Исраил Касумов (Красноярск)
2) Давид Баев (РСО-Алания)
3) Евгений Жербаев (Бурятия)
3) Чермен Валиев (РСО-Алания)
Женская борьба:
50 кгЗА БРОНЗУ:
Ветошкина Анжелика (Россия) - Якшимуратова Даулетбек (Узбекистан) 12-2
Федорова Анжелика (Россия) - ANTHONY Victoria Lacey (США) 0-10
ФИНАЛ
TSOGT OCHIR Namuuntsetseg (Монголия) - Соколова Надежда (Россия) 7-2
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) TSOGT OCHIR Namuuntsetseg (Монголия)
2) Соколова Надежда (Россия)
3) ANTHONY Victoria Lacey (США)
3) Ветошкина Анжелика (Россия)
55 кгЗА БРОНЗУ:
Екатерина Исакова (Россия) - Наталья Абзалова (Россия) - 4:1
Анастасия Сидельникова (Россия) - Надежда Третьякова (Россия) - 8:4
ФИНАЛ
Ольга Хорошавцева (Россия) - Кана Хигашикава (Япония) - 6:3
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) Ольга Хорошавцева (Россия)
2) Кана Хигашикава (Япония)
3) Екатерина Исакова (Россия)
3) Анастасия Сидельникова (Россия)
59 кгЗА БРОНЗУ:
Анастасия Яковлева (Россия) - Юуми Кон (Япония) - 7:1
Мадина Бакбергенова (Казахстан) - Анастасия Гучок (Беларусь) - 4:4
ФИНАЛ
Хадижат Муртузалиева (Россия) - Шоовдор Баатаржав (Монголия) - 0:8
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) Шоовдор Баатаржав (Монголия) - 0:8
2) Хадижат Муртузалиева (Россия)
3) Мадина Бакбергенова (Казахстан)
3) Анастасия Яковлева (Россия)
65 кгЗА БРОНЗУ:
Тимофеева Алена (Россия) - Федосеева Наталья (Россия) туше
Салихова Динара (Россия) - Пронцевич Юлия (Россия) 1:3
ФИНАЛ
IMAI Miyu (Япония) - Кузнецова Мария (Россия) 0:8
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) Кузнецова Мария (Россия)
2) IMAI Miyu (Япония)
3) Пронцевич Юлия (Россия)
3) Федосеева Наталья (Россия)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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