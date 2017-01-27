Сегодня, 18:59 Тускаев, Богомоев и Касумов - победители Гран-при «Иван Ярыгин» 2020! РЕЗУЛЬТАТЫ Ярыгинского мемориала 2020 В/к: 57, 61, 70кг плюс женщины.

Только что, на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) были разыграны первые семь комплектов наград XXXI международного турнира по вольной борьбе МЕМОРИАЛ Гран-при «Иван Ярыгин». Сегодня мы узнали имена победителей в трех весовых категориях у мужчин 57, 61, 70 кг, а также в четырех весах у женщин - 50, 55, 59, 65кг.

День борьбы был очень интересным, думаю все поклонники этого вида спорта получили истинное удовольствие от происходящего. Кто не успел смотрите повторы трансляции по ссылкам ниже.



Борцовский портал WrestlingUA.com внимательно следил за событиями на Гран-При и теперь предлагает вашему вниманию имена всех победителей и призеров за сегодня 24-е января.

Вольная борьба. Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 57, 61, 70 кг.

57 кг

ЗА БРОНЗУ:







ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

61 кг

ЗА БРОНЗУ:

Абасгаджи Магомедов (Дагестан) - Владимир Кудрин (Казахстан) 11-0





ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

70 кг

ЗА БРОНЗУ:







ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Женская борьба:

50 кг

ЗА БРОНЗУ:







ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

55 кг

ЗА БРОНЗУ:







ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

59 кг

ЗА БРОНЗУ:



4





ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

65 кг

ЗА БРОНЗУ:







ФИНАЛ



РЕЗУЛЬТАТЫ:

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

(Саха) - Петр Константинов (Саха)Жаргал Дамдинов (Бурятия) -(Дагестан)Ахмед Идрисов (Дагестан) -(РСО-Алания)1)(РСО-Алания)2) Ахмед Идрисов (Дагестан)3) Арыйаан Тютрин (Саха)3) Рамис Гамзатов (Дагестан)(Тыва) - Ибрагим Абдурахманов (Дагестан)(Бурятия) - Рамазан Ферзалиев (Дагестан)1)(Бурятия)2) Рамазан Ферзалиев (Дагестан)3) Абасгаджи Магомедов (Дагестан)3)Кежик Чымба (Тыва)(РСО-Алания) - Алексей Боровицкий (Бурятия)(Бурятия) - Арбак Сат (Тыва)(Красноярск) - Давид Баев (РСО-Алания)1)(Красноярск)2) Давид Баев (РСО-Алания)3) Евгений Жербаев (Бурятия)3) Чермен Валиев (РСО-Алания)(Россия) - Якшимуратова Даулетбек (Узбекистан)Федорова Анжелика (Россия) -(США)(Монголия) - Соколова Надежда (Россия)1)(Монголия)2) Соколова Надежда (Россия)3) ANTHONY Victoria Lacey (США)3)Ветошкина Анжелика (Россия)(Россия) - Наталья Абзалова (Россия) - 4:1(Россия) - Надежда Третьякова (Россия) - 8:4(Россия) - Кана Хигашикава (Япония) - 6:31)(Россия)2) Кана Хигашикава (Япония)3) Екатерина Исакова (Россия)3) Анастасия Сидельникова (Россия)(Россия) - Юуми Кон (Япония) - 7:1(Казахстан) - Анастасия Гучок (Беларусь) -Хадижат Муртузалиева (Россия) -(Монголия) - 0:81)(Монголия) - 0:82) Хадижат Муртузалиева (Россия)3) Мадина Бакбергенова (Казахстан)3) Анастасия Яковлева (Россия)Тимофеева Алена (Россия) -(Россия)Салихова Динара (Россия) -(Россия)IMAI Miyu (Япония) -(Россия)1)(Россия)2) IMAI Miyu (Япония)3) Пронцевич Юлия (Россия)3) Федосеева Наталья (Россия)