Сегодня, 18:00                    

Фигурное катание 24.01.2020, Спортивные пары, Произвольная программа. Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.

24 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в Граце (Австрия), где в эти дни проходит Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, определится медалисты в парном катании. 16 дуэтов покажут свою произвольную программу.

Напомним, лидерами после короткого проката являются три российские пары. Лучший результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловски - 82.34 набранных баллов. Следом идут Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин - 74.92. На третьем месте наиболее опытные Евгения Тарасова - Владимир Морозов. В активе действующих серебряных призеров чемпионата мира 73.50 пункта. Вышеперечисленные пары, если не случится явного провала, и разыграют подиум. Какая пара станет лучшей на европейском континенте, убедимся уже совсем скоро...

Расписание сегодняшнего соревновательного дня Чемпионата Европы-2020 в Граце смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию на сайте 1-ГО КАНАЛА, а также ниже на странице...

Начало выступлений в 21:00 московское время.

Фигурное катание 24.01.2020, парное катание, Произвольная программа на ЧЕ, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты из Граца, смотреть...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Фигурное катание 24.01.2020, Спортивные пары, Произвольная программа. Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.
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