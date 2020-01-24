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Теннис, Роджер Федерер - Джон Миллман 24.01.2020 Прямая Онлайн трансляция Australian Open, где смотреть

24 января, на центральном корте "Мельбурн-Парка" арене имени "Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия), где сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится матч третьего круга в  мужском одиночном разряде. Легендарный швейцарец Роджер Федерер сыграет с местным теннисистом Джоном Миллманом. Федерер занимает 3-е место в рейтинге ATP. Джон 47-я ракетка мира. Счет личных встреч 2:1 в пользу именитого швейцарца. Стоит отметить, единственную их встречу на мэйджорах выиграл как раз австралиец. На Открытом Чемпионате США-2018, Миллман был сильнее в 4-х сетах. Безусловно, Фед-экспресс попробует реваншироваться сегодня.

В стартовых турах Роджер без труда одолел американца  Стива Джонсона и серба Филипа Крайиновича, обоих в трех сетах. В свою очередь, Миллман переиграл молодого и талантливого француза Уго Умбера, а также поляка Хуберта  Гуркача.

Как сложится третий матч на австралийском мэйджоре для "Маэстро", смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт-1.

Начало трансляции матча Роджер Федерер - Джон Миллман около 11.30 по-Киеву, 12.30 московское время.

Федерер - Миллман, Онлайн видео трансляция 3-го тура Australian Open-2020, результат, счет матча...

Смотрите трансляцию на каналах: ЕВРОСПОРТ-1 | ЕВРОСПОРТ-1 | ЕВРОСПОРТ-1



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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com
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