Вчера, 22:21 Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 24.01.2020 Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В/к: 65, 79, 125 кг. Обновляется...

24 января, на коврах Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) пройдет второй соревновательный день 31-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». В борьбу за медали 2-го дня вступят мужчины в весовых категориях - до 65, 79, 125 кг, а также женщины - 53, 57, 62кг. В мужской части состязаний на ковры выйдут 76 борцов. У женщин за награды поборются 45 спортсменок. 24 января, на коврах Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) пройдет второй соревновательный день 31-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». В борьбу за медали 2-го дня вступят мужчины в весовых категориях - до 65, 79, 125 кг, а также женщины - 53, 57, 62кг. В мужской части состязаний на ковры выйдутУ женщин за награды поборются









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 2-го дня Ярыгинского турнира 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов России и других стран мира...

Вольная борьба. 2-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 65, 79, 125 кг. Женщины - 53, 57, 62кг.

65 кг

Квалификация:

Курбан Шираев (Дагестан) - Нямдорж Баттулга (Монголия)





1/16 финала:

Сослан Рамонов (РСО-Алания) - Магомедрасул Идрисов (Дагестан)

Хишигбат Хуягбаатар (Монголия) - Максим Сакулцан (Молдова)

Юлиан Гергенов (Иркутск) - Зелимхан Абакаров (Москва)

Муршид Муталимов (Дагестан) - Булат Батоев (Бурятия)

Даша Шарастепанов (Бурятия) - Тимур Айткулов (Казахстан)

Магжан Баймухаметов (Казахстан) - Тимур Шанбаев (Казахстан)

Джозеф Маккена (США) - Муслим Сайдулаев (Чечня)

Тумур-Очир Тулга (Монголия) - Айсен Потапов (Саха)





Ахмед Чакаев (Дагестан) - Сармандах Билгуун (Монголия)

Роберт Манасян (Красноярск) - Сайын Казырык (Тыва)

Начын Куулар (Тыва) - Мунх-Эрдэнэ Алтансувд (Монголия)

Буд Батбаатар (Монголия) - Усухбаяр Баатархуу (Монголия)

Николай Грахмез (Молдова) - Руслан Жендаев (Красноярск)

Адиль Оспанов (Казахстан) - Артур Бадтиев (РСО-Алания)

Ислам Дудаев (Чечня) - Виктор Рассадин (Саха)

Рифат Сайботалов (Казахстан) -





79 кг

Квалификация:

Магомед Рамазанов (Дагестан) - Ацамаз Санакоев (РСО-Алания)

Тэлмэн Пурэвбаатар (Монголия) - Малик Шаваев (КБР)

Тажитин Акаев (Москва) - Дмитрий Зайнидинов (Красноярск)

Аслудин Магомедов (Дагестан) - Ахмед Усманов (Дагестан)

Азрет Улимбашев (Красноярск-КБР) - Амхад Ташухаджиев (Санкт-Петербург)

Мухтар Магомедгаджиев (Дагестан) - Кахабер Хубежты (РСО-Алания)





1/8 финала:

Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан) - Батзул Дамжин (Монголия)

Радик Валиев (РСО-Алания) - Алексей Сабидаев (Бурятия)

Халид Яхиев (Чечня) - Зоригт Мунхзолбоо (Монголия)

Артур Биченов (РСО-Алания) - Ахмед Вараев (Москва)





Гаджи Набиев (Дагестан) - Халил Аминов (Дагестан)





125 кг

Квалификация:

Шамиль Шарипов (Дагестан) - Балдан Цыжипов (Бурятия)

Анзор Болтукаев (Чечня) - Ацамаз Теблоев (РСО-Алания)

Магомедгаджи Нурасулов (Дагестан) - Золбоо Нацагсурэн (Монголия)

Олег Болтин (Казахстан) - Зелимхан Хизриев (Санкт-Петербург - Чечня)

Мунхтур Лхагвагэрэл (Монголия) - Остап Пасенок (Кемерово)





1/8 финала:

Худэрбулга Доржханд (Монголия) - Тамерлан Расуев (Чечня)

Ермухамбет Инкар (Казахстан) - Павел Кривцов (Кемерово)

Саид Гамидов (Дагестан) - Сергей Козырев (РСО-Алания)

Расул Хатаев (Казахстан) - Алан Хугаев (РСО-Алания)





Дмитрий Попов (Казахстан) - Адлан Ибрагимов (Чечня)

Виталий Голоев (РСО-Алания) -





Женская борьба:





53 кг

1/8 финала:

Имаи Уми (Япония) - Батхуяг Кхулан (Монголия)

Болортуя Бат Очир (Монголия) - Куулар Алена (Россия)

Новик Татьяна (Россия) - Скиренко Александра (Россия)

Амгаланбаатар Наранцацрал (Монголия) - Батбаатар Енкхцецег (Монголия)





Ганбаатар Оцорджангал (Монголия) - Эрденечемег Сумия (Монголия)

Сальникова Любовь (Россия) - Ешимова Жулдыз (Казахстан)

Каримова Лейла (Россия) - Седнева Марина (Россия)

Ахмедова Шокхида (Узбекистан) - Кеунимджаева Актенге (Узбекистан)





57 кг

Квалификация:

Тиссина Эмма (Казахстан) - Андориаханако Сава (Япония)

Чумкова Вероника (Россия) - Андреева Александра (Россия)

Болдсаихан Хонгорзул (Монголия) - Сангадиева Алена (Россия)

Нуракхан Назгул (Казахстан) - Сатылган Алтынай (Казахстан)

Вагер Анна (Беларусь) - Пуревхуу Шеникхуу (Монголия)





1/4 финала:

Алтансецег Батцецег (Монголия) - Ирина Ологонова (Россия)

Назарова Севиль (Россия) -





62 кг

1/8 финала:

Улзасайхан Пуревсурен (Монголия) - Кузнецова Ирина (Казахстан)

Сун Хинян (Китай) - Анжела Фоменко (Россия)

Казымова Алина (Россия) - Пурвее Номин Ердене (Монголия)

Титенко Анжела (Россия) - Лачугина Мария (Россия)





Бобрулько Дарья (Россия) - Хурелхуу Болортуя (Монголия)

Кассымова Айлым (Казахстан) - Парохина Анастасия (Россия)

Церенчимед Сухее (Монголия) - Бао Линглинг (Китай)

Блданова Екатерина (Россия) - Жамсаранова Ерзема (Россия)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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