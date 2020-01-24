Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 24.01.2020 Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В/к: 65, 79, 125 кг. Обновляется...
24 января, на коврах Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) пройдет второй соревновательный день 31-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». В борьбу за медали 2-го дня вступят мужчины в весовых категориях - до 65, 79, 125 кг, а также женщины - 53, 57, 62кг. В мужской части состязаний на ковры выйдут 76 борцов. У женщин за награды поборются 45 спортсменок.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 2-го дня Ярыгинского турнира 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов России и других стран мира...
Вольная борьба. 2-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 65, 79, 125 кг. Женщины - 53, 57, 62кг.
65 кг
Квалификация:
Курбан Шираев (Дагестан) - Нямдорж Баттулга (Монголия)
1/16 финала:
Сослан Рамонов (РСО-Алания) - Магомедрасул Идрисов (Дагестан)
Хишигбат Хуягбаатар (Монголия) - Максим Сакулцан (Молдова)
Юлиан Гергенов (Иркутск) - Зелимхан Абакаров (Москва)
Муршид Муталимов (Дагестан) - Булат Батоев (Бурятия)
Даша Шарастепанов (Бурятия) - Тимур Айткулов (Казахстан)
Магжан Баймухаметов (Казахстан) - Тимур Шанбаев (Казахстан)
Джозеф Маккена (США) - Муслим Сайдулаев (Чечня)
Тумур-Очир Тулга (Монголия) - Айсен Потапов (Саха)
Ахмед Чакаев (Дагестан) - Сармандах Билгуун (Монголия)
Роберт Манасян (Красноярск) - Сайын Казырык (Тыва)
Начын Куулар (Тыва) - Мунх-Эрдэнэ Алтансувд (Монголия)
Буд Батбаатар (Монголия) - Усухбаяр Баатархуу (Монголия)
Николай Грахмез (Молдова) - Руслан Жендаев (Красноярск)
Адиль Оспанов (Казахстан) - Артур Бадтиев (РСО-Алания)
Ислам Дудаев (Чечня) - Виктор Рассадин (Саха)
Рифат Сайботалов (Казахстан) -
79 кг
Квалификация:
Магомед Рамазанов (Дагестан) - Ацамаз Санакоев (РСО-Алания)
Тэлмэн Пурэвбаатар (Монголия) - Малик Шаваев (КБР)
Тажитин Акаев (Москва) - Дмитрий Зайнидинов (Красноярск)
Аслудин Магомедов (Дагестан) - Ахмед Усманов (Дагестан)
Азрет Улимбашев (Красноярск-КБР) - Амхад Ташухаджиев (Санкт-Петербург)
Мухтар Магомедгаджиев (Дагестан) - Кахабер Хубежты (РСО-Алания)
1/8 финала:
Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан) - Батзул Дамжин (Монголия)
Радик Валиев (РСО-Алания) - Алексей Сабидаев (Бурятия)
Халид Яхиев (Чечня) - Зоригт Мунхзолбоо (Монголия)
Артур Биченов (РСО-Алания) - Ахмед Вараев (Москва)
Гаджи Набиев (Дагестан) - Халил Аминов (Дагестан)
125 кг
Квалификация:
Шамиль Шарипов (Дагестан) - Балдан Цыжипов (Бурятия)
Анзор Болтукаев (Чечня) - Ацамаз Теблоев (РСО-Алания)
Магомедгаджи Нурасулов (Дагестан) - Золбоо Нацагсурэн (Монголия)
Олег Болтин (Казахстан) - Зелимхан Хизриев (Санкт-Петербург - Чечня)
Мунхтур Лхагвагэрэл (Монголия) - Остап Пасенок (Кемерово)
1/8 финала:
Худэрбулга Доржханд (Монголия) - Тамерлан Расуев (Чечня)
Ермухамбет Инкар (Казахстан) - Павел Кривцов (Кемерово)
Саид Гамидов (Дагестан) - Сергей Козырев (РСО-Алания)
Расул Хатаев (Казахстан) - Алан Хугаев (РСО-Алания)
Дмитрий Попов (Казахстан) - Адлан Ибрагимов (Чечня)
Виталий Голоев (РСО-Алания) -
Женская борьба:
53 кг
1/8 финала:
Имаи Уми (Япония) - Батхуяг Кхулан (Монголия)
Болортуя Бат Очир (Монголия) - Куулар Алена (Россия)
Новик Татьяна (Россия) - Скиренко Александра (Россия)
Амгаланбаатар Наранцацрал (Монголия) - Батбаатар Енкхцецег (Монголия)
Ганбаатар Оцорджангал (Монголия) - Эрденечемег Сумия (Монголия)
Сальникова Любовь (Россия) - Ешимова Жулдыз (Казахстан)
Каримова Лейла (Россия) - Седнева Марина (Россия)
Ахмедова Шокхида (Узбекистан) - Кеунимджаева Актенге (Узбекистан)
57 кг
Квалификация:
Тиссина Эмма (Казахстан) - Андориаханако Сава (Япония)
Чумкова Вероника (Россия) - Андреева Александра (Россия)
Болдсаихан Хонгорзул (Монголия) - Сангадиева Алена (Россия)
Нуракхан Назгул (Казахстан) - Сатылган Алтынай (Казахстан)
Вагер Анна (Беларусь) - Пуревхуу Шеникхуу (Монголия)
1/4 финала:
Алтансецег Батцецег (Монголия) - Ирина Ологонова (Россия)
Назарова Севиль (Россия) -
62 кг
1/8 финала:
Улзасайхан Пуревсурен (Монголия) - Кузнецова Ирина (Казахстан)
Сун Хинян (Китай) - Анжела Фоменко (Россия)
Казымова Алина (Россия) - Пурвее Номин Ердене (Монголия)
Титенко Анжела (Россия) - Лачугина Мария (Россия)
Бобрулько Дарья (Россия) - Хурелхуу Болортуя (Монголия)
Кассымова Айлым (Казахстан) - Парохина Анастасия (Россия)
Церенчимед Сухее (Монголия) - Бао Линглинг (Китай)
Блданова Екатерина (Россия) - Жамсаранова Ерзема (Россия)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!