Сегодня, 18:10 Водное поло, Россия - Нидерланды 23.01.2020. Онлайн видео трансляция полуфинала чемпионата Европы в Венгрии среди женщин, где смотреть

23 января, в бассейне СК "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), где подходит к завершению 18-й чемпионат Европы по водному поло среди женщин, состоится полуфинальный матч турнира. Сборная России встретится с командой Нидерландов. 23 января, в бассейне СК "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), где подходит к завершению 18-й чемпионат Европы по водному поло среди женщин, состоится полуфинальный матч турнира. Сборная России встретится с командой Нидерландов.





Напомним, в 1/4 финала российские ватерполистки переиграли соперниц из Италии с итоговым счетом 13:7. Голландки "не оставили камня на камне" от сборной Словакии 22:2.





Что касается группового этапа, то подопечные Александра Гайдукова заняли второе место в группе А, уступив одну встречу венгеркам 8:9. Команда из "Страны тюльпанов" более чем уверенно выиграла группу В. Вдуматься только, нидерландские ватерполистки завершили группу с разницей заброшенных и пропущенных мячей (+66). Сами понимаете, кто будет фаворитом в предстоящем матче...





Сумеет ли команда Гайдукова навязать борьбу действующим чемпионкам континента, и одной из сильнейших сборных мира по женскому ватерполо, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!





Начало трансляция матча Россия - Нидерланды в 20:00 московское время.

Россия - Нидерланды, 1/2 финала Чемпионата Европы по ватерполо-2020. Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной России после буллитов. Счет игры Россия - Нидерланды 11:10 (2-2, 2-2, 1-2, 2-1). Буллиты: 4-3.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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