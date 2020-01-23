Фигурное катание 23.01.2020, Танцы на льду, Ритмический танец на Чемпионате Европы-2020. Прямая Онлайн видео трансляция из Австрии, где смотреть
23 января, на ледовой площадке "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас проходит Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, стартуют танцы на льду. Всего 27 танцевальных дуэтов покажут свой ритмический танец.
В том числе, три дуэта из России: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Первых два реально претендуют на медали. Главными же претендентами на золото являются действующие чемпионы мира и Европы, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Как непосредственно откатают ритмический танец вышеперечисленные дуэты, и другие участники, вы сможете посмотреть в прямом эфире...
Расписание 2-го дня соревнований на Чемпионате Европы-2020 в Граце смотрите ЗДЕСЬ. Прямую видео трансляцию смотрите на сайте 1-ГО КАНАЛА...А также, ниже на странице...
Начало выступлений в 14:00 московское время.
Фигурное катание, Ритмик-танец у дуэтов, Чемпионат Европы-2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты из Граца, смотреть...
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!