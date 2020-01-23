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Теннис, Элина Свитолина - Лорен Дэвис 23.01.2020 Прямая Онлайн видео трансляция Australian Open, где смотреть

23 января, на корте имени "Маргарет Корт" в Мельбурне (Австралия), где сейчас продолжается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится матч второго тура в женском одиночном разряде. Украинская "Прима" Элина Свитолина сыграет с американкой Лорен Дэвис. Элина занимает 5-е место в мировом табели о рангах WTA.  Дэвис 62-я ракетка мира. Счет личных встреч 4:0 в пользу украинской теннисистки. Стоит отметить, предыдущая их встреча датирована 2017-м годом, и сейчас определить уровень американской оппозиции достаточно сложно.

Безусловно, Свитолина фаворитка игры, однако легкой прогулкой предстоящий матч скорее всего не станет. Впринципе, как и подавляющее большинство на мэйджорах, где все соперницы показывают свой максимум.

На старте турнира Элина переиграла малоизвестную британку Кэти Бултер 6-4, 7-5. В свою очередь, Лорен разобралась с юной канадкой Лейлой Анни Фернандес 6-4 и 6-2.

Как непосредственно сложится второй матч на австралийском мэйджоре для сильнейшей теннисистки Украины, смотрите в прямом эфире...

Начало трансляции матча Элина Свитолина  - Лорен Дэвис около 13.30 по-Киеву, 14.30 московское время.

Свитолина - Дэвис, Онлайн видео трансляция 2-го тура Australian Open-2020, результат, счет матча...

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com
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