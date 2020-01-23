Сегодня, 12:13 Теннис, Элина Свитолина - Лорен Дэвис 23.01.2020 Прямая Онлайн видео трансляция Australian Open, где смотреть

23 января, на корте имени "Маргарет Корт" в Мельбурне (Австралия), где сейчас продолжается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится матч второго тура в женском одиночном разряде. Украинская "Прима" Элина Свитолина сыграет с американкой Лорен Дэвис. Элина занимает 5-е место в мировом табели о рангах WTA. Дэвис 62-я ракетка мира. Счет личных встреч 4:0 в пользу украинской теннисистки. Стоит отметить, предыдущая их встреча датирована 2017-м годом, и сейчас определить уровень американской оппозиции достаточно сложно. 23 января, на корте имени "Маргарет Корт" в Мельбурне (Австралия), где сейчас продолжается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится матч второго тура в женском одиночном разряде. Украинская "Прима" Элина Свитолина сыграет с американкой Лорен Дэвис. Элина занимает 5-е место в мировом табели о рангах WTA. Дэвис 62-я ракетка мира. Счет личных встречв пользу украинской теннисистки. Стоит отметить, предыдущая их встреча датирована 2017-м годом, и сейчас определить уровень американской оппозиции достаточно сложно.





Безусловно, Свитолина фаворитка игры, однако легкой прогулкой предстоящий матч скорее всего не станет. Впринципе, как и подавляющее большинство на мэйджорах, где все соперницы показывают свой максимум.





На старте турнира Элина переиграла малоизвестную британку Кэти Бултер 6-4, 7-5. В свою очередь, Лорен разобралась с юной канадкой Лейлой Анни Фернандес 6-4 и 6-2.





Как непосредственно сложится второй матч на австралийском мэйджоре для сильнейшей теннисистки Украины, смотрите в прямом эфире...





Начало трансляции матча Элина Свитолина - Лорен Дэвис около 13.30 по-Киеву, 14.30 московское время.

Свитолина - Дэвис, Онлайн видео трансляция 2-го тура Australian Open-2020, результат, счет матча...

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com

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