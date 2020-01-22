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Фигурное катание 22.01.2020, ПАРЫ, Короткая программа Чемпионата Европы-2020. Прямая Онлайн видео трансляция из Австрии, где смотреть

22 января, на льду "Steiermarkhalle" в Граце (Австрия), где сегодня стартовал Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, нас ожидает короткая программа в парном катании. Всего 19 спортивных пар исполнят обязательный прокат. В том числе, три российских дуэта: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Составить конкуренцию россиянам попробуют итальянцы: Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

Расписание 1-го дня соревнований на Чемпионате Европы-2020 в Граце смотрите ЗДЕСЬ. Прямую видео трансляцию смотрите на 1-М КАНАЛЕ...А также, ниже на странице...

Начало выступлений в 21:15 московское время.

Фигурное катание, Парное катание Чемпионат Европы-2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты из Австрии, смотреть...




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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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