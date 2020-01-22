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Гандбол, Беларусь - Австрия 22.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

22 января, на площадке "Винер Штадтхалле" в австрийской Вене, где сегодня подходит к завершению основной групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 5-го и заключительного тура в группе 1. Сборная Белоруссии сыграет с хозяевами турнира, командой Австрии.

Для обеих команд это последний матч на турнире. Уже известно, что в полуфинал выходят испанцы и хорваты. Немцы поборются за 5-е место. Ну а белорусы с австрийцами будут играть, что называется за престиж....Как показали предыдущие их выступления, команды приблизительно одного уровня, а посему нас ожидает конкурентная и зрелищная игра...

Сумеют ли подопечные Юрия Шевцова справится с давлением трибун и показать свой максимум, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Беларусь 5.

Начало трансляции матча Беларусь - Австрия в 20:15 по-Минску.

Беларусь - Австрия, 5-й тур основного группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча НИЧЬЯ. Счет игры Беларусь - Австрия 36:36 (19-17, 17-19). 



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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