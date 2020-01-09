Гандбол сегодня 22 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Беларусь - Австрия. Расписание и результаты матчей.
22 января, на гандбольных арене в австрийской Вене и шведском Мальмё, где сегодня подходит к завершению групповой раунд Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матчи 5-го тура и заключительного основного раунда в группах 1 и 2. В том числе, заключительный матч на турнире проведет сборная Беларуси. Соперниками команды Юрия Шевцова будут гандболисты Австрии.
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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 22.01.2019: по-Киеву (Москва, Минск +1час).
17:00 Португалия - Венгрия
17:00 Хорватия - Испания
19:15 Беларусь - Австрия - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
19:15 Норвегия - Словения
21:30 Исландия - Швеция
21:30 Чехия - Германия
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