Сегодня, 10:01 Гандбол сегодня 22 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Беларусь - Австрия. Расписание и результаты матчей.

22 января, на гандбольных арене в австрийской Вене и шведском Мальмё, где сегодня подходит к завершению групповой раунд Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матчи 5-го тура и заключительного основного раунда в группах 1 и 2. В том числе, заключительный матч на турнире проведет сборная Беларуси. Соперниками команды Юрия Шевцова будут гандболисты Австрии. 22 января, на гандбольных арене в австрийской Вене и шведском Мальмё, где сегодня подходит к завершению групповой раунд Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матчи 5-го тура и заключительного основного раунда в группах 1 и 2. В том числе, заключительный матч на турнире проведет сборная Беларуси. Соперниками команды Юрия Шевцова будут гандболисты Австрии.





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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 22.01.2019: по-Киеву (Москва, Минск +1час).

17:00 Португалия - Венгрия





17:00 Хорватия - Испания





19:15 Беларусь - Австрия - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ





19:15 Норвегия - Словения





21:30 Исландия - Швеция





21:30 Чехия - Германия

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