Сегодня, 09:50 Теннис, Роджер Федерер - Филип Крайинович 22.01.2020 Прямая Онлайн трансляция Australian Open, где смотреть

22 января, на "Rod Laver Arena" в Мельбурне (Австралия), где накануне стартовал Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится матч второго тура в мужском одиночном разряде. Легендарный швейцарец Роджер Федерер сыграет с сербом Филипом Крайиновичем. На данный момент Роджер 3-я ракетка мира. Крайинович занимает 41-ю строчку в мировом табели о рангах ATP. Счет личных встреч 3:0 в пользу именитого швейцарца. 22 января, на "Rod Laver Arena" в Мельбурне (Австралия), где накануне стартовал Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится матч второго тура в мужском одиночном разряде. Легендарный швейцарец Роджер Федерер сыграет с сербом Филипом Крайиновичем. На данный момент Роджер 3-я ракетка мира. Крайинович занимает 41-ю строчку в мировом табели о рангах ATP. Счет личных встреч 3:0 в пользу именитого швейцарца.





Напомним, в 1-м круге Роджер без труда обыграл американца Стива Джонсона 6-3, 6-2, 6-2. Крайинович в пяти сетах управился с малоизвестным теннисистом из Франции - Кентеном Гали 7-6, 7-6, 3-6, 4-6, 7-5.





Как сложится второй матч на австралийском мэйджоре для 6-кратного триумфатора, смотрите в прямом эфире...





Начало трансляции матча Роджер Федерер - Филип Крайинович в 11.30 по-Киеву, 12.30 московское время.

Федерер - Крайинович, Онлайн видео трансляция 2-го тура Australian Open-2020, результат, счет матча...

Результат матча победа Роджера Федерера . Счет игры Федерер - Крайинович 3:0 (6-1, 6-4, 6-1).

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com

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