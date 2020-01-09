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Гандбол сегодня 20 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.

20 января, на гандбольных арене в австрийской Вене, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матчи 4-го тура основного раунда в группе 1. В том числе, один из ключевых матчей сыграет сборная Беларуси. Соперниками команды Юрия Шевцова будет лидер группы сборная Испании.

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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 20.01.2019: по-Киеву (Москва, Минск +1час).

17:00 Хорватия - Чехия

19:15 Беларусь - Испания - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

21:30 Австрия - Германия


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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