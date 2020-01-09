Сегодня, 11:42 Гандбол сегодня 20 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.

20 января, на гандбольных арене в австрийской Вене, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матчи 4-го тура основного раунда в группе 1. В том числе, один из ключевых матчей сыграет сборная Беларуси. Соперниками команды Юрия Шевцова будет лидер группы сборная Испании. 20 января, на гандбольных арене в австрийской Вене, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матчи 4-го тура основного раунда в группе 1. В том числе, один из ключевых матчей сыграет сборная Беларуси. Соперниками команды Юрия Шевцова будет лидер группы сборная Испании.





Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание игр 4 тура основного раунда Чемпионата Европы-2020 по гандболу. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 20.01.2019: по-Киеву (Москва, Минск +1час).

17:00 Хорватия - Чехия





19:15 Беларусь - Испания - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ





21:30 Австрия - Германия





Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!