Вчера, 16:18 Футбол, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 19.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть

19 января, на именитом "Энфилде" в Ливерпуле, состоится Центральный матч 23-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Ливерпуль примет Манчестер Юнайтед. Встреча наиболее титулованных клубов Туманного Альбиона нас ожидает сегодня. Как сложится и чем завершится "Всеанглийское Супер-дерби", посмотрим.... 19 января, на именитом "Энфилде" в Ливерпуле, состоится Центральный матч 23-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Ливерпуль примет Манчестер Юнайтед. Встреча наиболее титулованных клубов Туманного Альбиона нас ожидает сегодня. Как сложится и чем завершится "Всеанглийское Супер-дерби", посмотрим....





На данный момент, "Мерсисайдцы" с 61 набранным очком мчатся на всех парах к долгожданному чемпионству. Что касается "Красных дьяволов", то манкунианцы переживают не лучшие времена. За предыдущие 22 матча АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 34 пункта, и с этим результатом находится на 6-м месте в турнирной таблице.





Подопечные Юргена Клоппа находятся на пике формы. Стоит лишь отметить, что в 21 предыдущих матчах чемпионата "Красные" выиграли 20, еще один поединок завершился вничью. Примечательно, единственная ничья была зафиксирована на "Олд Траффорд", где нынешние соперники провели свой матч 1-го круга.





Как непосредственно сложится суперматч Грандов мирового клубного футбола, и сумеют ли манкунианцы повторно забрать баллы у Салаха, Мане и компании, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Setanta Sports (Ukraine), Belarus 5 (Belarus), Setanta Qazaqstan (Kazakhstan), Sky Sports Premier League (UK)....





Начало трансляции матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед в 18:30 по-Киеву или 19:30 московское время, Минск.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, 23-й тур Чемпионата Англии 2019/20, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа Ливерпуля. Счет игры Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:0 (1-0, 1-0).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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