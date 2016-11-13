Вчера, 07:52 Конор Макгрегор уничтожил Дональда Серроне за 40 секунд на UFC 246.

Только что, утром 19 января, по-Киеву, Москве, на легендарной "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (США) завершилось мощное номерное бойцовское промоушена шоу UFC - 246. Главным событием вечера стало яркое возвращение в октагон главной звезды промоушена, ирландца Конора Макгрегора. Макгрегор подрался с Дональдом Ковбоем Серроне.

Возвращение МакГрегора для всех его фанатов стало настоящим праздником и судя по реакции зала, поклонников у "распространителя зеленого змия" не уменьшилось. Все таки Конор умеет невероятно легко заводить публику. Что же касается самого боя, то был скороточным, всего 40 секунд понадобилось ирландцу чтобы уничтожить Ковбоя Серроне. Вобщем Грандиозное возращение состоялось, Теперь ждем реванш с Хабибом, который, я думаю будет, поскольку Хабибу никогда не заработать таких денег как в бою против МакГрегора, но до этого еще надо победить Тони.... Продолжение следует.

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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