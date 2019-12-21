Биатлон, Кубок IBU, Смешанная эстафета 15.01.2020, Онлайн трансляция из словацкого Брезно-Осрбли.
15 января, на лыжне народного биатлонного стадиона в словацком Брезно-Осрбли, где сегодня продолжается 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится смешанная эстафета 4 по 7.5км. Всего 18 сборных поборются за награды классического микста. Примечательно, стартовые этапы по 7.5км побегут мужчины, а финишерами на этот раз будут женщины, которые преодолеют отрезки по 6км.
Под первым номером на трассу выйдут битатлонисты из России. Второй достался немецкой сборной. Замкнут тройку сильнейших команд Кубка IBU - норвежцы. Между вышеперечисленными командами, скорее всего и развернется главная борьба за медали.
Как непосредственно сложится и чем завершится гонка, следите на нашем сайте...
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины и России на классический микст 4 по 7.5км.
Россия
1-1. Вадим Филимонов
1-2. Семён Сучилов
1-3. Екатерина Глазырина
1-4. Виктория Сливко
Украина
4-1. Андрей Доценко
4-2. Руслан Ткаленко
4-3. Ольга Абрамова
4-4. Надежда Белкина
Полный старт-лист MIXED 4X7.5 KM RELAY смотрите ЗДЕСЬ.
Онлайн текстовая трансляция смешанной эстафеты стартует в 14.30 по-Киеву, 15.30 московское время, Минск.
Биатлон, Смешанная эстафета 15.01.2020, Онлайн текстовая трансляция из Брезно-Осрбли...
1-я СТРЕЛЬБА
1) Россия 0+0 - 6:36.7
2) Италия 0+0 +3.4
3) Швеция 0+0 +3.8
6) Казахстан 0+0 +7.4
15) Украина 0+3 +34.5
2-я СТРЕЛЬБА
1) Россия 0+0 - 13:16.7
2) Германия 0+2 +9.6
3) Италия 0+1 +10.7
11) Казахстан 0+2 +48.2
13) Украина 0+5 +58.6
1-я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ
1) Норвегия 0+3 - 18:02.4
2) Германия 0+2 +5.0
3) Россия 0+0 +15.5
12) Украина 0+5 +1:09.4
13) Казахстан 0+2 +1:36.0
3-я СТРЕЛЬБА
1) Норвегия 0+3 - 25:28.3
2) Германия 0+4 +23.3
3) Россия 0+0 +30.5
10) Украина 0+6 +1:35.4
14) Казахстан 0+2 +2:20.8
4-я СТРЕЛЬБА
1) Норвегия 0+3 - 35:05.2
2) Россия 0+0 +37.0
3) Германия 0+4 +37.8
10) Украина 0+9 +2:14.1
14) Казахстан 0+3 +2:55.4
2-я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ
1) Норвегия 0+3 - 36:45.9
2) Германия 0+4 +39.8
3) Россия 0+0 +57.8
9) Украина 0+9 +2:21.9
14) Казахстан 0+3 +3:10.0
5-я СТРЕЛЬБА
1) Норвегия 0+4 - 45:43.8
2) Германия 0+4 +32.9
3) Россия 0+0 +34.0
10) Украина 0+9 +2:27.0
14) Казахстан 0+5 +4:06.5
6-я СТРЕЛЬБА
1) Норвегия 0+4 - 53:24.4
2) Германия 0+4 +29.9
3) Россия 0+2 +38.09
10) Украина 0+10 +2:50.2
14) Казахстан 0+7 +5:29.7
3-я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ
1) Норвегия 0+4 - 58:50.5
2) Германия 0+4 +41.7
3) Россия 0+2 +43.4
9) Украина 0+10 +3:10.8
14) Казахстан 0+7 +6:42.6
7-я СТРЕЛЬБА
1) Норвегия 0+4 - 1:07:52.3
2) Россия 0+3 +31.0
3) Германия 0+4 +31.8
8) Украина 0+10 +3:01.8
14) Казахстан 0+7 +6:45.6
8-я СТРЕЛЬБА
1) Россия 0+3 - 1:15:59.8
2) Германия 0+4 +5.8
3) Норвегия 1+8 +24.4
6) Украина 0+11 +2:48.6
НА ФИНИШЕ
1) Россия 0+3 - 1:21:37.9
2) Германия 0+4 +2.6
3) Норвегия 1+8 +44.7
.....
6) Украина 0+11 +2:56.2
14) Казахстан 0+7 +7:24.4
ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!