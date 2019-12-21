Сегодня, 14:15 Биатлон, Кубок IBU, Смешанная эстафета 15.01.2020, Онлайн трансляция из словацкого Брезно-Осрбли.

15 января, на лыжне народного биатлонного стадиона в словацком Брезно-Осрбли, где сегодня продолжается 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится смешанная эстафета 4 по 7.5км. Всего 18 сборных поборются за награды классического микста. Примечательно, стартовые этапы по 7.5км побегут мужчины, а финишерами на этот раз будут женщины, которые преодолеют отрезки по 6км. 15 января, на лыжне народного биатлонного стадиона в словацком Брезно-Осрбли, где сегодня продолжается 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится смешанная эстафета 4 по 7.5км. Всего 18 сборных поборются за награды классического микста. Примечательно, стартовые этапы по 7.5км побегут мужчины, а финишерами на этот раз будут женщины, которые преодолеют отрезки по 6км.





Под первым номером на трассу выйдут битатлонисты из России. Второй достался немецкой сборной. Замкнут тройку сильнейших команд Кубка IBU - норвежцы. Между вышеперечисленными командами, скорее всего и развернется главная борьба за медали.





Как непосредственно сложится и чем завершится гонка, следите на нашем сайте...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины и России на классический микст 4 по 7.5км.

Россия

1-1. Вадим Филимонов

1-2. Семён Сучилов

1-3. Екатерина Глазырина

1-4. Виктория Сливко

Украина

4-1. Андрей Доценко

4-2. Руслан Ткаленко

4-3. Ольга Абрамова

4-4. Надежда Белкина









Онлайн текстовая трансляция смешанной эстафеты стартует в 14.30 по-Киеву, 15.30 московское время, Минск.

Биатлон, Смешанная эстафета 15.01.2020, Онлайн текстовая трансляция из Брезно-Осрбли...

1-я СТРЕЛЬБА

2-я СТРЕЛЬБА





1-я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

3-я СТРЕЛЬБА

4-я СТРЕЛЬБА





2-я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

5-я СТРЕЛЬБА

6-я СТРЕЛЬБА





3-я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

7-я СТРЕЛЬБА

8-я СТРЕЛЬБА





НА ФИНИШЕ

1) Россия 0+3 - 1:21:37.9

2) Германия 0+4 +2.6

3) Норвегия 1+8 +44.7





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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1) Россия 0+0 - 6:36.72) Италия 0+0 +3.43) Швеция 0+0 +3.86) Казахстан 0+0 +7.415) Украина 0+3 +34.51) Россия 0+0 - 13:16.72) Германия 0+2 +9.63) Италия 0+1 +10.711) Казахстан 0+2 +48.213) Украина 0+5 +58.61) Норвегия 0+3 - 18:02.42) Германия 0+2 +5.03) Россия 0+0 +15.512) Украина 0+5 +1:09.413) Казахстан 0+2 +1:36.01) Норвегия 0+3 - 25:28.32) Германия 0+4 +23.33) Россия 0+0 +30.510) Украина 0+6 +1:35.414) Казахстан 0+2 +2:20.81) Норвегия 0+3 - 35:05.22) Россия 0+0 +37.03) Германия 0+4 +37.810) Украина 0+9 +2:14.114) Казахстан 0+3 +2:55.41) Норвегия 0+3 - 36:45.92) Германия 0+4 +39.83) Россия 0+0 +57.89) Украина 0+9 +2:21.914) Казахстан 0+3 +3:10.01) Норвегия 0+4 - 45:43.82) Германия 0+4 +32.93) Россия 0+0 +34.010) Украина 0+9 +2:27.014) Казахстан 0+5 +4:06.51) Норвегия 0+4 - 53:24.42) Германия 0+4 +29.93) Россия 0+2 +38.0910) Украина 0+10 +2:50.214) Казахстан 0+7 +5:29.71) Норвегия 0+4 - 58:50.52) Германия 0+4 +41.73) Россия 0+2 +43.49) Украина 0+10 +3:10.814) Казахстан 0+7 +6:42.61) Норвегия 0+4 - 1:07:52.32) Россия 0+3 +31.03) Германия 0+4 +31.88) Украина 0+10 +3:01.814) Казахстан 0+7 +6:45.61) Россия 0+3 - 1:15:59.82) Германия 0+4 +5.83) Норвегия 1+8 +24.46) Украина 0+11 +2:48.6.....6) Украина 0+11 +2:56.214) Казахстан 0+7 +7:24.4