Сегодня, 11:09 Биатлон, Кубок IBU, Одиночный микст 15.01.2020, Онлайн трансляция из Брезно-Осрбли.

15 января, в словацком Брезно-Осрбли, где сейчас продолжается 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится смешанная одиночная эстафета. Всего 23 команды оспорят комплект наград в этой динамичной и увлекательной дисциплине. Напомним, дебютную одиночку сезона выиграл немецкий тандем с Штефани Шерер и Лукасом Фратцшером. Фратцшер выступает в Кубке мира, а вместо него с Штефани побежит Эрик Лессер. Также, на победу реально претендуют норвежцы, французы, украинцы, россияне и шведы. 15 января, в словацком Брезно-Осрбли, где сейчас продолжается 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится смешанная одиночная эстафета. Всего 23 команды оспорят комплект наград в этой динамичной и увлекательной дисциплине. Напомним, дебютную одиночку сезона выиграл немецкий тандем с Штефани Шерер и Лукасом Фратцшером. Фратцшер выступает в Кубке мира, а вместо него с Штефани побежит Эрик Лессер. Также, на победу реально претендуют норвежцы, французы, украинцы, россияне и шведы.





Как непосредственно сложится и чем завершится одиночная смешанная эстафета Кубка IBU сезона 2019/20 годов, следите на нашем сайте...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на одиночный микст.

Россия

1-1. Кирилл Стрельцов

1-2. Анна Никулина

Украина

4-1. Виталий Труш

4-2. Юлия Журавок

Беларусь

12-1. Виктор Кривко

12-2. Аделина Сабитова









Онлайн текстовая трансляция смешанной одиночной эстафеты стартует в 12.00 по-Киеву, 13.00 московское время, Минск.

Биатлон, Одиночная эстафета, Онлайн текстовая трансляция из Словакии...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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