Вчера, 20:33 Гандбол, Украина - Чехия 14.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

14 января, на арене "Винер Штадтхалле" в австрийской Вене, где сегодня подходит к завершению групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 3-го тура группе В. Национальная сборная Украины сыграет с командой Чехии. 14 января, на арене "Винер Штадтхалле" в австрийской Вене, где сегодня подходит к завершению групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 3-го тура группе В. Национальная сборная Украины сыграет с командой Чехии.





Украинские гандболисты проиграли обе предыдущие игры, однако не утратили шансы на выход в основной групповой этап. Для того чтобы рассчитывать на следующий раунд подопечным Сергея Бебешка в обязательном порядке необходимо побеждать чехов, как можно с более крупным счетом. При условии, что лидер квартета В сборная Австрии в параллельном матче переиграет македонцев.





Напомним, у австрийцев 4 пункта. В активе чехов и македонцев по два набранных балла.





Сумеют ли Владислав Остроушко и компания обыграть чехов, и таким образом сохранить шансы на продолжение борьбы, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Спорт 1.





Начало трансляции матча Украина - Чехия в 21:30 по-Киеву.

Украина - Чехия, 3-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Чехии. Счет игры Украина - Чехия 19:23 (10-9, 9-14).

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!