Вольная борьба, Мемориал Леонида Дуная-2020. Расписание традиционного турнира в Харькове.
17 - 18 января, на коврах Дворца спорта "Локомотив" в Харькове состоится открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди кадетов и кадеток (2003-2004 г.р.) памяти заслуженного тренера УССР Леонида Дуная.
В традиционных соревнованиях примут участие команды из многих городов Украины, а также гости из-за рубежа.
кадеты: до 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг (допуск 1 кг)
кадетки: до 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 кг (допуск 1 кг)
командные соревнования: кадеты до 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг.
Состав команды: не менее 7 человек.
Программа турнира памяти Леонида Дуная по вольной борьбе. Харьков-2020: местное время.
16 января
17.00 - 18.00 Жеребьевка во всех весовых категориях.
17 января
08.00 - 08.30 Взвешивание
10.30 Предварительный раунд
19.00 Полуфинальные схватки
18 января
10.00 - 12.00 Утешительный раунд
12.30 - 14. 00 Финалы
14.00 Жеребьевка. Командное первенство.
15.00 - 20.00 Командный турнир.
Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!