Сегодня, 16:41 Вольная борьба, Мемориал Леонида Дуная-2020. Расписание традиционного турнира в Харькове.

17 - 18 января, на коврах Дворца спорта "Локомотив" в Харькове состоится открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди кадетов и кадеток (2003-2004 г.р.) памяти заслуженного тренера УССР Леонида Дуная.





В традиционных соревнованиях примут участие команды из многих городов Украины, а также гости из-за рубежа.

кадеты: до 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг (допуск 1 кг)

кадетки: до 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 кг (допуск 1 кг)

командные соревнования: кадеты до 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг.

Состав команды: не менее 7 человек.

Программа турнира памяти Леонида Дуная по вольной борьбе. Харьков-2020: местное время.

16 января

17.00 - 18.00 Жеребьевка во всех весовых категориях.





17 января

08.00 - 08.30 Взвешивание

10.30 Предварительный раунд

19.00 Полуфинальные схватки





18 января

10.00 - 12.00 Утешительный раунд

12.30 - 14. 00 Финалы

14.00 Жеребьевка. Командное первенство.

15.00 - 20.00 Командный турнир.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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