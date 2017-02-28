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Чемпионат Беларуси по вольной борьбе, Минск - 2020, Результаты

12-13 января, в Минске прошел Чемпионат Беларуси по вольной борьбе среди взрослых. Мужчины 10-ти весовых категорий выясняли кто поедет на Чемпионат Европы в Италию.
 Предлагаем вашему вниманию полные результаты Чемпионата Беларуси по спортивной борьбе. Знакомьтесь с победителями и призерами.

Вольная борьба, Чемпионат Беларуси, Минск-2020, результаты.  

57кг
1. Владислав Андреев
2. Димчик Ринчинов
3. Данила Широков
3. Магсад Гасанов

61кг
1. Владислав Койко
2. Евгений Ребиков
3. Нурмагомед Мухудинов
3. Дмитрий Пригожий

65кг
1. Георгий Колиев
2. Ньургун Скрябин
3. Дмитрий Герасименко
3. Андрей Бекренев

70кг
1. Виктор Середа
2. Мирза Абдуллабеков
3. Давид Кисиев
3. Алексадр Куришта

74кг
1. Азамат Нуриков
2. Андрей Карпач
3. Александр Павлюченко
3. Давуд Ализалов

79кг
1. Магомедхабиб Кадимагомедов
2. Илья Хамцов
3. Александр Веселько
3. Николай Савенко

86кг
1. Расул Тихаев
2. Роман Читадзе
3. Дмитрий Курзов
3. Владислав Ковалев

92кг
1. Омаргаджи Магомедов
2. Василий Павлюченко
3. Алексей Пархоменко
3. Адлан Тасуев

97к
1. Александр Гуштын
2. Денис Хроменков
3. Олег Моторный
3. Александр Алифер

125кг
1. Игорь Дятко
2. Кирилл Друтько
3. Виталий Песняк
3. Александр Лакеенков

 ПРОТОКОЛЫ:

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА: chrb_minsk_2020_fs.pdf [774,06 Kb] (cкачиваний: 2)
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА: chrb_minsk_2020_gr.pdf [925,18 Kb] (cкачиваний: 2)
ЖЕНСКАЯ БОРЬБА: chrb_minsk_2020_ww.pdf [787,25 Kb] (cкачиваний: 2)


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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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