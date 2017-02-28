Сегодня, 15:37 Чемпионат Беларуси по вольной борьбе, Минск - 2020, Результаты

Вольная борьба, Чемпионат Беларуси, Минск-2020, результаты.

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

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12-13 января, в Минске прошел Чемпионат Беларуси по вольной борьбе среди взрослых. Мужчины 10-ти весовых категорий выясняли кто поедет на Чемпионат Европы в Италию.Предлагаем вашему вниманию полные результаты Чемпионата Беларуси по спортивной борьбе. Знакомьтесь с победителями и призерами.2. Димчик Ринчинов3. Данила Широков3. Магсад Гасанов2. Евгений Ребиков3. Нурмагомед Мухудинов3. Дмитрий Пригожий2. Ньургун Скрябин3. Дмитрий Герасименко3. Андрей Бекренев2. Мирза Абдуллабеков3. Давид Кисиев3. Алексадр Куришта2. Андрей Карпач3. Александр Павлюченко3. Давуд Ализалов2. Илья Хамцов3. Александр Веселько3. Николай Савенко2. Роман Читадзе3. Дмитрий Курзов3. Владислав Ковалев2. Василий Павлюченко3. Алексей Пархоменко3. Адлан Тасуев2. Денис Хроменков3. Олег Моторный3. Александр Алифер2. Кирилл Друтько3. Виталий Песняк3. Александр Лакеенков