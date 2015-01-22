Первенство Дагестана по вольной борьбе среди юношей 2003-2004г.р, результаты

10-12 января в Хасавюрте проходило первенство республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Соревнования состоялись в спорткомплексе им. Г. Гамидова.
Соревнования проходили в 11-ти весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110кг.
Соревнования проходили в 11-ти весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110кг.
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Также смотрите видео запись турнира ПО ССЫЛКЕ
Результаты Чемпионата Дагестана по вольной борьбе кадеты, Хасавюрт 202042кг
1. Гаджиев Газигаджи (Хас.Район)
2. Даудов Дауд (Хасавюрт)
3. Султанмирзаев Даниял (Казбековский р-н)
3. Индербиев Ислам (Хас. район)
48кг
1. Даудов М-Амин (Карабудахкент)
2. Явбатиров Юнус (Хасавюрт)
3. Сулейманов Арсен (Махачкала)
3. Келеметов Биярслан (Махачкала)
55кг
1. Абдулкадыров Далгат (Хасавюрт)
2. Алискантов Амин (Каспийск)
3. Убайдулаев Ахмеднаби (Ботлихский р-н)
3. Хункеров Имран (Хасавюрт)
65кг
1. Махачев Али (Кизляр)
2. Курбанов Шамиль (Цумадинский р-н)
3. Завурбеков Ахмед (Хасавюрт)
3. Гаджиев Газимагомед (Хасавюрт)
80кг
1. Тажудинов Ахмед (Махачкала)
2. Таштамиров Али (Хасавюрт)
3. Халилов Абакар (Махачкала)
3. Бабаев Мухаммад (Хасавюрт)
110кг
1. Ахматов Саид-Хасан (Хас.район)
2. Абдулвагабов Амиран (Избербаш)
3. Ахмедзиявудинов Камиль (Махачкала)
3. Тупалиев Али (Махачкала)
45кг
1. Бабаев Шамседин (Хасавюрт)
2. Муртазалиев Абдулла (Хасавюрт)
3. Рапиев Алдан (Ботлихский р-н)
3. Магомедов Халид (Хасавюрт)
51кг
1. Мурадов Магомед (Хасавюрт)
2. Дамиров М-Расул (Гунибский р-н)
3. Арслангереев Ибрагим (Хасавюрт)
3. Кадилов Шамиль (Махачкала)
60кг
1. Ханиев М-Тагир (Хасавюрт)
2. Магомедханов Адам (Хасавюрт)
3. Мурадов Мурад (Хасавюрт)
3. Нурмагомедов Аслудин (Хунзахский р-н)
71кг
1. Малачдибиров Мустафагаджи (Кизляр)
2. Хайбулаев Искандер (Хасавюрт)
3. Бацилов Абдулла (Хасавюрт)
3. Гасанов Муртуз (Махачкала)
92кг
1. Муталиев Ахмед (Кизляр)
2. Мутаев М-Расул (Махачкала)
3. Хабибов Рамазан (Махачкала)
3. Османов Набиюла (Буйнакский р-н)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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