Сегодня, 15:13 Первенство Дагестана по вольной борьбе среди юношей 2003-2004г.р, результаты

10-12 января в Хасавюрте проходило первенство республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Соревнования состоялись в спорткомплексе им. Г. Гамидова.



Соревнования проходили в 11-ти весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110кг. 10-12 января в Хасавюрте проходило первенство республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Соревнования состоялись в спорткомплексе им. Г. Гамидова.Соревнования проходили в 11-ти весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110кг.



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Также смотрите видео запись турнира - предлагает вашему вниманию полные результаты Чемпионата Республики Дагестан среди юношей 2003-2004г.р.Также смотрите видео запись турнира ПО ССЫЛКЕ

Результаты Чемпионата Дагестана по вольной борьбе кадеты, Хасавюрт 2020

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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2. Даудов Дауд (Хасавюрт)3. Султанмирзаев Даниял (Казбековский р-н)3. Индербиев Ислам (Хас. район)2. Явбатиров Юнус (Хасавюрт)3. Сулейманов Арсен (Махачкала)3. Келеметов Биярслан (Махачкала)2. Алискантов Амин (Каспийск)3. Убайдулаев Ахмеднаби (Ботлихский р-н)3. Хункеров Имран (Хасавюрт)2. Курбанов Шамиль (Цумадинский р-н)3. Завурбеков Ахмед (Хасавюрт)3. Гаджиев Газимагомед (Хасавюрт)2. Таштамиров Али (Хасавюрт)3. Халилов Абакар (Махачкала)3. Бабаев Мухаммад (Хасавюрт)2. Абдулвагабов Амиран (Избербаш)3. Ахмедзиявудинов Камиль (Махачкала)3. Тупалиев Али (Махачкала)2. Муртазалиев Абдулла (Хасавюрт)3. Рапиев Алдан (Ботлихский р-н)3. Магомедов Халид (Хасавюрт)2. Дамиров М-Расул (Гунибский р-н)3. Арслангереев Ибрагим (Хасавюрт)3. Кадилов Шамиль (Махачкала)2. Магомедханов Адам (Хасавюрт)3. Мурадов Мурад (Хасавюрт)3. Нурмагомедов Аслудин (Хунзахский р-н)2. Хайбулаев Искандер (Хасавюрт)3. Бацилов Абдулла (Хасавюрт)3. Гасанов Муртуз (Махачкала)2. Мутаев М-Расул (Махачкала)3. Хабибов Рамазан (Махачкала)3. Османов Набиюла (Буйнакский р-н)