Вчера, 19:16 Академію боротьби імені Василя Федоришина, відкрили в Прикарпатському Національному Університеті!

11 січня в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника було урочисто відкрито Академію боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина, повідомляє WestNews.



Ініціаторами створення Академії боротьби Прикарпаття для молодих спортсменів виступили народний депутат України, перший віце-президент Асоціації вільної боротьби України, президент обласної Федерації вільної боротьби Едуард Прощук та заслужений тренер України Іван Курилюк. Їх ініціативу підтримав ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда.



Влітку 2019 року була підписана відповідна Угода про створення на базі Прикарпатського університету Академії боротьби. За підтримки та сприяння ректора Прикарпатського національного університету Ігоря Цепенди та декана факультету фізичного виховання і спорту Ярослава Яціва, за кошти меценатів в університеті проведено реконструкцію спортзалу та обладнано новий сучасний тренувальний комплекс за міжнародними стандартами, де будуть займатися вихованці Академії.



До слова, президентом Академії боротьби Прикарпаття став декан факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету Ярослав Яців, а головним тренером Академії став заслужений тренер України з вільної боротьби Іван Курилюк.





У рамках програми заходу ректор університету Ігор Цепенда та народний депутат України, перший віце-президент Асоціації вільної боротьби України Едуард Прощук перерізали символічну стрічку. Також відбудеться освячення нового сучасного приміщення тренувального комплексу Академії.





Варто відзначити, що серед перших спортсменів Академії боротьби Прикарпаття стали семеро студентів факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського університету. Загалом, наразі тут тренуватимуть 13 спортсменів.



Білашевський Валентин – кандидат у майстри спорту України. Переможець Чемпіонату України серед юнаків.





Чорногуз Іван – кандидат у майстри спорту України. Призер першості України серед юнаків.





Марусик Іван – кандидат у майстри спорту України. Переможець першості України серед юнаків.





Танасійчук Вадим – кандидат у майстри спорту України. Переможець Чемпіонату України серед юнаків. Призер Чемпіонату Європи серед юнаків.



Гурський Ярослав – Майстер спорту України. Переможець Чемпіонату України серед юніорів. Срібний призер Чемпіонату України серед чоловіків.





Блясецький Валентин – Майстер спорту України. Чемпіон України серед чоловіків U-23.





Гурський Віталій – Майстер спорту України. Переможець Кубка України серед чоловіків. Бронзовий призер Чемпіонату Європи серед кадетів. Бронзовий призер Чемпіонату Світу серед юніорів.





Білейчук Петро – Майстер спорту України. Чемпіон України серед чоловіків. Бронзовий призер клубного Чемпіонату Світу серед чоловіків.





Білейчук Іван – Майстер спорту України. Чемпіон України серед чоловіків. Бронзовий призер Чемпіонату Європи серед юніорів.



Гуцуляк Роман – Майстер спорту міжнародного класу України . Бронзовий призер Чемпіонату Європи серед кадетів. Бронзовий призер Чемпіонату Світу серед юніорів.





Кусяк Іван – Майстер спорту міжнародного класу України. Чемпіон України серед чоловіків. Срібний призер Чемпіонату Європи серед чоловіків U-23.



Никифорук Ігор – Майстер спорту міжнародного класу України. Чемпіон України серед чоловіків U-23. Бронзовий призер Чемпіонату Європи серед юніорів. Бронзовий призер Чемпіонату Світу серед чоловіків U-23.



Джелеп Андрій – Майстер спорту міжнародного класу України. Чемпіон Європи серед кадетів . Чемпіон Світу серед кадетів. Срібний призер Чемпіонату Європи серед юніорів. Срібний призер Чемпіонату Світу серед юніорів.



P.S. Знаючи особисто головного тренера Академії Івана Васильовича Курилюка, я впевненний, що всі хто пройде крізь стіни цієї Кузні Чемпіонів, неодмінно будуть не лише найкращими спортсменами України а й достойними людьми! Дякуємо усім, хто вкладає свою душу і сили в нами усіма любимий спорт - БОРОТЬБУ!

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