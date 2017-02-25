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Биатлон, Кубок IBU, мужская Спринтерская гонка 12.01.2020, Онлайн трансляция из словацкого Брезно-Осрбли.

12 января, на лыжной трассе народного биатлонного стадионе в Брезно-Осрбли (Словакия), где сейчас продолжается 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 106 биатлонистов побежит спринтерскую дисциплину.

Напомним, двумя днями ранее победу в индивидуалке одержал норвежец Эндре Стрёмсхейм, бронзу в той гонке добыл россиянин Кирилл Стрельцов. Норвежские и российские биатлонисты будут фаворитами и в предстоящей спринтерской дисциплине. Как непосредственно сложится и чем завершится гонка, следите на нашем сайте...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси.

Украина

16. Руслан Ткаленко
31. Андрей Доценко
68. Тарас Лесюк
85. Виталий Труш
100. Руслан Бригадир

Россия

28. Алексей Слепов
37. Василий Томшин
41. Кирилл Стрельцов
49. Семён Сучилов
81. Вадим Филимонов
102. Ильяс Мухамеджанов

Беларусь

7. Дмитрий Лозовский
57. Егор Казаринов
78. Алексей Гребенников

Полный старт-лист мужского спринта на 10 км смотрите ЗДЕСЬ.

Онлайн текстовая трансляция мужской спринтерской гонки стартует в 15.00 по-Киеву, 16.00 московское время, Минск.

Биатлон, спринт 10км, мужчины, Онлайн текстовая трансляция из словацкого Брезно-Осрбли...

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ СТРЕЛЬБЫ 106/106
1) NAWRATH Philipp (Германия) 0+ - 6:39.1
2) LESSER Erik (Германия) 0+ +0.4
3) STROEMSHEIM Endre (Норвегия) 0+ +3.3

ПОСЛЕ ВТОРОЙ СТРЕЛЬБЫ 105/105
1) HORNIG Vitezslav (Чехия) 0+0 - 19:33.9
2) NAWRATH Philipp (Германия) 0+2 +8.2
3) REES Roman (Германия) 0+0 +10.3


НА ФИНИШЕ 105/105
1)NAWRATH Philipp (Германия) 0+2 - 24:24.9
2) HORNIG Vitezslav (Чехия) 0+0 +3.8
3) REES Roman (Германия) 0+0 +5.4 
....


ПРОТОКОЛ:bt_c73b_1.03.pdf [429,64 Kb] (cкачиваний: 13)


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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