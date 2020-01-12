Биатлон, Масс-старт у мужчин 12.01.2020. Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Оберхофе, где смотреть
12 января, на биатлонном стадионе немецкого Оберхофа, где сегодня завершается 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. За отсутствием лидера текущего рейтинга, норвежца Йоханнеса Тингнеса Бё, в желтой майке лидера выйдет его брат - Тарьей. Второй номер у именитого француза Мартена Фуркада. Напомним, Фуркад несколькими днями ранее выиграл спринт на оберхофском этапе. Замкнет тройку лидеров соотечественник Фуркада - Эмильен Жаклен.
Как непосредственно сложится и чем завершится 2-я гонка с массовым стартом у мужчин сезона КМ 2019/20 годов, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской масс-старт 15км сборных: Украины, России и Беларуси.
Украина
20. Дмитрий Пидручный
29. Артем Прима
Россия
4. Александр Логинов
9. Матвей Елисеев
Беларусь
28. Роман Ялиотнов
Полный старт-лист MEN 15 KM MASS START в немецком Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 15.30 по-Киеву, 16.30 московское время, Минск.
Биатлон, Масс-старт у мужчин на Кубке мира в Оберхофе, Прямая видео трансляция, результаты гонки...1. Мартен Фуркад (Франция) (0+1+0+1) 41:01,4
2. Арнд Пайффер (Германия) (0+0+2+1) +20,1
3. Симон Дестьё (Франция) (0+1+0+2) +20,3
...
15. Дмитрий Пидручный (Украина)(2+1+1+0) +1:18,4
24. Артем Прима (Украина) (1+1+1+2) +2:28,7
ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!