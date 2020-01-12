Вчера, 14:33 Биатлон, Масс-старт у мужчин 12.01.2020. Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Оберхофе, где смотреть

12 января, на биатлонном стадионе немецкого Оберхофа, где сегодня завершается 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. За отсутствием лидера текущего рейтинга, норвежца Йоханнеса Тингнеса Бё, в желтой майке лидера выйдет его брат - Тарьей. Второй номер у именитого француза Мартена Фуркада. Напомним, Фуркад несколькими днями ранее выиграл спринт на оберхофском этапе. Замкнет тройку лидеров соотечественник Фуркада - Эмильен Жаклен. 12 января, на биатлонном стадионе немецкого Оберхофа, где сегодня завершается 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. За отсутствием лидера текущего рейтинга, норвежца Йоханнеса Тингнеса Бё, в желтой майке лидера выйдет его брат - Тарьей. Второй номер у именитого француза Мартена Фуркада. Напомним, Фуркад несколькими днями ранее выиграл спринт на оберхофском этапе. Замкнет тройку лидеров соотечественник Фуркада - Эмильен Жаклен.





Как непосредственно сложится и чем завершится 2-я гонка с массовым стартом у мужчин сезона КМ 2019/20 годов, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской масс-старт 15км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

20. Дмитрий Пидручный

29. Артем Прима

Россия

4. Александр Логинов

9. Матвей Елисеев

Беларусь

28. Роман Ялиотнов





Полный старт-лист MEN 15 KM MASS START в немецком Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.30 по-Киеву, 16.30 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт у мужчин на Кубке мира в Оберхофе, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Мартен Фуркад (Франция) (0+1+0+1) 41:01,4

2. Арнд Пайффер (Германия) (0+0+2+1) +20,1

3. Симон Дестьё (Франция) (0+1+0+2) +20,3

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...15. Дмитрий Пидручный (Украина)(2+1+1+0) +1:18,424. Артем Прима (Украина) (1+1+1+2) +2:28,7