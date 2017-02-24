Вчера, 11:47 Биатлон, Кубок IBU, Спринтерская гонка у женщин 12.01.2020, Онлайн трансляция из словацкого Брезно-Осрбли.

12 января, на лыжне народного биатлонного стадионе в Брезно-Осрбли (Словакия), где сегодня продолжается 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 91 биатлонистка побежит спринтерскую дисциплину. 12 января, на лыжне народного биатлонного стадионе в Брезно-Осрбли (Словакия), где сегодня продолжается 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всегопобежит спринтерскую дисциплину.





Напомним, двумя днями ранее победу в индивидуалке одержала Екатерина Глазырина. Евгения Павлова завоевала серебро. Сегодня, также россиянки значатся в фаворитках.





Как непосредственно сложится и чем завершится спринтерская гонка у женщин Кубка IBU сезона 2019/20 годов, следите на нашем сайте...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси.

Украина

21. Анна Кривонос

47. Юлия Журавок

52. Ольга Абрамова

53. Екатерина Бех

82. Надежда Белкина

84. Анастасия Рассказова

Россия

4. Евгения Павлова

11. Наталья Гербулова

39. Екатерина Глазырина

45. Виктория Сливко

75. Анна Никулина

91. Ульяна Кайшева

Беларусь

15. Адэлина Сабитова





Кто станет победительницей и призершами WOMEN 7.5 KM SPRINT на 4-м этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли, смотрите ниже на странице...









Онлайн текстовая трансляция женский спринтерской гонки стартует в 12.00 по-Киеву, 13.00 московское время, Минск.

Биатлон, женский спринт 7.5км, Онлайн текстовая трансляция из словацкого Брезно-Осрбли...

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ СТРЕЛЬБЫ 89/89

ПОСЛЕ ВТОРОЙ СТРЕЛЬБЫ 89/89

НА ФИНИШЕ 89/89

1) PAVLOVA Evgeniya (Россия) 0+0 - 20:53.2

2) CADURISCH Irene (Швейцария) 1+0 +3.6

3) HOEGBERG Elisabeth (Швеция) 1+0 +14.7

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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1) GERBULOVA Natalia (Россия) 0+ - 7:43.52) PAVLOVA Evgeniya (Россия) 0+ +0.93) SLIVKO Victoria (Россия) 0+ +1.71) PAVLOVA Evgeniya (Россия) 0+0 - 15:14.32) CADURISCH Irene (Швейцария) 1+0 +13.63) VOIGT Vanessa (Германия) 0+0 +23.9....14. Надежда Белкина (Украина) (1+0) +43,418. Анастасия Рассказова (Украина) (0+0) +49,523. Юлия Журавок (0+1) (Украина) +1:04,932. Ольга Абрамова (1+1) (Украина) +1:21,438. Екатерина Бех (1+1) (Украина) +1:35,640. Анна Кривонос (0+1) (Украина) +1:39,1