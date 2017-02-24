Биатлон, Кубок IBU, Спринтерская гонка у женщин 12.01.2020, Онлайн трансляция из словацкого Брезно-Осрбли.
12 января, на лыжне народного биатлонного стадионе в Брезно-Осрбли (Словакия), где сегодня продолжается 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 91 биатлонистка побежит спринтерскую дисциплину.
Напомним, двумя днями ранее победу в индивидуалке одержала Екатерина Глазырина. Евгения Павлова завоевала серебро. Сегодня, также россиянки значатся в фаворитках.
Как непосредственно сложится и чем завершится спринтерская гонка у женщин Кубка IBU сезона 2019/20 годов, следите на нашем сайте...
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси.
Украина
21. Анна Кривонос
47. Юлия Журавок
52. Ольга Абрамова
53. Екатерина Бех
82. Надежда Белкина
84. Анастасия Рассказова
Россия
4. Евгения Павлова
11. Наталья Гербулова
39. Екатерина Глазырина
45. Виктория Сливко
75. Анна Никулина
91. Ульяна Кайшева
Беларусь
15. Адэлина Сабитова
Кто станет победительницей и призершами WOMEN 7.5 KM SPRINT на 4-м этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли, смотрите ниже на странице...
Полный старт-лист женского спринта на 7,5 км смотрите ЗДЕСЬ.
Онлайн текстовая трансляция женский спринтерской гонки стартует в 12.00 по-Киеву, 13.00 московское время, Минск.
Биатлон, женский спринт 7.5км, Онлайн текстовая трансляция из словацкого Брезно-Осрбли...
1) GERBULOVA Natalia (Россия) 0+ - 7:43.5
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ СТРЕЛЬБЫ 89/89
2) PAVLOVA Evgeniya (Россия) 0+ +0.9
3) SLIVKO Victoria (Россия) 0+ +1.7
1) PAVLOVA Evgeniya (Россия) 0+0 - 15:14.3
ПОСЛЕ ВТОРОЙ СТРЕЛЬБЫ 89/89
2) CADURISCH Irene (Швейцария) 1+0 +13.6
3) VOIGT Vanessa (Германия) 0+0 +23.9
1) PAVLOVA Evgeniya (Россия) 0+0 - 20:53.2
НА ФИНИШЕ 89/89
2) CADURISCH Irene (Швейцария) 1+0 +3.6
3) HOEGBERG Elisabeth (Швеция) 1+0 +14.7
....
14. Надежда Белкина (Украина) (1+0) +43,4
18. Анастасия Рассказова (Украина) (0+0) +49,5
23. Юлия Журавок (0+1) (Украина) +1:04,9
32. Ольга Абрамова (1+1) (Украина) +1:21,4
38. Екатерина Бех (1+1) (Украина) +1:35,6
40. Анна Кривонос (0+1) (Украина) +1:39,1
ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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