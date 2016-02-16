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Фигурное катание, Танцы на льду, ритмичный танец 11.02.2020. Онлайн видео трансляция Олимпийских юношеских игр, где смотреть

Сегодня 11 января, на ледовой арене «Lausanne Skating Arena» в Лозане (Швейцария), пройдет второй день соревнований на юношеских Олимпийских играх, которые стартовали лишь вчера. В субботу, свой ритмичный танец на ЮОИ-2020, покажут танцующие на льду пары. 
Напомним, что в стартовом листе Ice Dance - Rhythm Dance  представлены 12 пар, в числе которых украинский дуэт: Анна Чернявская и Олег Муратов; пара из Грузии: Юлия Лебедева-Битадзе и Михаил Кайгородцев а также два российских дуэта: Ирина Хавронина с Дарио Чиризано и Софья Тютюнина с Александром Шустицким.

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:fsx030201_c51d2_2.0.pdf [102,57 Kb] (cкачиваний: 3)

Как непосредственно сложится короткая программа, на юношеских олимпийских играх, смотрите в прямом эфире на ТВ канале МАТЧ! ИГРА!

Начало выступлений в 15:25 московское время или 14:25 Киев.

Фигурное катание, ЮОИ-2020. Ритмичный танец. Онлайн видео трансляция, результаты из Лозаны, смотреть прямой эфир...






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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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