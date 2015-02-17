Сегодня, 11:18 Вольная борьба, Арсен Арутюнян и Ньургун Александров победители Кубка Тахти-2020, РЕЗУЛЬТАТЫ турнира в Иране.

В большинстве весовых категорий первенствовали борцы из Ирана, но в двух весах победить удалось и гостям. Так в самом легком весе до 57кг Чемпионом Кубка Тахти 2020, стал Арсен Арутюнян из Армении. А в весе до 61кг победил россиянин Ньургун Александров. Далее борцовский портал WrestlingUA.com предлагает познакомится с результатами Кубка Тахти-2020.



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В пятницу 10 января в Керманшахе (Иран) завершился международный турнир по вольной борьбе на Кубок Тахти-2020. Традиционно сильный турнир в Иране в текущем году совпал по срокам с другими яркими турнирами, в числе которых и Яшар Догу. Но все равно в Иране поборолись многие сильнейшие сборные мира в числе которых и команды России и Армении.В большинстве весовых категорий первенствовали борцы из Ирана, но в двух весах победить удалось и гостям. Так в самом легком весе до 57кг Чемпионом Кубка Тахти 2020, стал Арсен Арутюнян из Армении. А в весе до 61кг победил россиянин Ньургун Александров. Далее борцовский порталпредлагает познакомится с результатами Кубка Тахти-2020.

Вольная борьба РЕЗУЛЬТАТЫ, Кубок Тахти. Тебриз-2020.

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

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2. Aлиреза Сарлак (Иран)3. Маджид Дастан (Иран)3. Мигран Джабурян (Армения)5. Мохаммад Каболи (Иран)5. Эрфан Джафарян (Иран)2. Мир Али Бауфа Садат (Иран)3. Али Ханджани (Иран)3. Хассан Эбади (Иран)5. Дарюш Хазратголазаде (Иран)5. Размик Папикян (Армения)2. Aболфазли Хаджипур (Иран)3. Хейролла Гахремани (Иран)3. Aмирхоссейн Магсуди (Иран)5. Мехди Эшхи (Иран)5. Aмирмохаммад Яздани (Иран)2. Геворг Мхеян (Армения)3. Арман Андреасян (Армения)3. Мохаммадреза Саргоо (Иран)5. Собхан Яри (Иран)5. Амирреза Акбарзаде (Иран)2. Мохаммадсадех Фирузпур (Иран)3. Хачатур Папикян (Армения)3. Мохаммад Нокходи (Иран)5. Джамал Ходабанд (Иран)5. Варужан Каджоян (Армения)2. Aмирхоссейн Кавуси (Иран)3. Бабак Сафари (Иран)3. Хамидреза Зарринпейчар (Иран)5. Aббас Яздани (Иран)5. Реза Эбрахиминеджад (Иран)2. Джалал Заман (Иран)3. Мгер Маркосян (Армения)3. Хамидреза Алибахши (Иран)5. Мохаммад Моради (Иран)5. Оганес Мхитарян (Армения)2. Хоссейн Шахбази (Иран)3. Хоссейн Джалалинеджад (Иран)3. Mохаммадхоссейн Mирбахбан (Иран)5. Aрашк Мохеби (Иран)5. Эзатолла Акбари (Иран)2. Джавад Назари (Иран)3. Даниял Шариатиния (Иран)3. Aли Шабани (Иран)5. Саджад Азизи (Иран)5. Исмаил Неджатиан (Иран)2. Амин Тахери (Иран)3. Ядоллах Мохебби (Иран)3. Аббас Форутанрами (Иран)5. Андраник Галстян (Армения)5. Наим Хассанзаде (Иран)