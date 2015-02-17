Вольная борьба, Арсен Арутюнян и Ньургун Александров победители Кубка Тахти-2020, РЕЗУЛЬТАТЫ турнира в Иране.
В пятницу 10 января в Керманшахе (Иран) завершился международный турнир по вольной борьбе на Кубок Тахти-2020. Традиционно сильный турнир в Иране в текущем году совпал по срокам с другими яркими турнирами, в числе которых и Яшар Догу. Но все равно в Иране поборолись многие сильнейшие сборные мира в числе которых и команды России и Армении. В большинстве весовых категорий первенствовали борцы из Ирана, но в двух весах победить удалось и гостям. Так в самом легком весе до 57кг Чемпионом Кубка Тахти 2020, стал Арсен Арутюнян из Армении. А в весе до 61кг победил россиянин Ньургун Александров. Далее борцовский портал WrestlingUA.com предлагает познакомится с результатами Кубка Тахти-2020.
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Вольная борьба РЕЗУЛЬТАТЫ, Кубок Тахти. Тебриз-2020.57 кг
1. Арсен Арутюнян (Армения)
2. Aлиреза Сарлак (Иран)
3. Маджид Дастан (Иран)
3. Мигран Джабурян (Армения)
5. Мохаммад Каболи (Иран)
5. Эрфан Джафарян (Иран)
61 кг
1. Ньургун Александров (Россия)
2. Мир Али Бауфа Садат (Иран)
3. Али Ханджани (Иран)
3. Хассан Эбади (Иран)
5. Дарюш Хазратголазаде (Иран)
5. Размик Папикян (Армения)
65 кг
1. Мейсам Насири (Иран)
2. Aболфазли Хаджипур (Иран)
3. Хейролла Гахремани (Иран)
3. Aмирхоссейн Магсуди (Иран)
5. Мехди Эшхи (Иран)
5. Aмирмохаммад Яздани (Иран)
70 кг
1. Aмирхоссейн Хоссейни (Иран)
2. Геворг Мхеян (Армения)
3. Арман Андреасян (Армения)
3. Мохаммадреза Саргоо (Иран)
5. Собхан Яри (Иран)
5. Амирреза Акбарзаде (Иран)
74 кг
1. Moстафа Хоссейнхани (Иран)
2. Мохаммадсадех Фирузпур (Иран)
3. Хачатур Папикян (Армения)
3. Мохаммад Нокходи (Иран)
5. Джамал Ходабанд (Иран)
5. Варужан Каджоян (Армения)
79 кг
1. Aли Савадкухи (Иран)
2. Aмирхоссейн Кавуси (Иран)
3. Бабак Сафари (Иран)
3. Хамидреза Зарринпейчар (Иран)
5. Aббас Яздани (Иран)
5. Реза Эбрахиминеджад (Иран)
86 кг
1. Aхмад Базригалех (Иран)
2. Джалал Заман (Иран)
3. Мгер Маркосян (Армения)
3. Хамидреза Алибахши (Иран)
5. Мохаммад Моради (Иран)
5. Оганес Мхитарян (Армения)
92 кг
1. Mохаммадджавад Эбрахими (Иран)
2. Хоссейн Шахбази (Иран)
3. Хоссейн Джалалинеджад (Иран)
3. Mохаммадхоссейн Mирбахбан (Иран)
5. Aрашк Мохеби (Иран)
5. Эзатолла Акбари (Иран)
97 кг
1. Moджтаба Голейдж (Иран)
2. Джавад Назари (Иран)
3. Даниял Шариатиния (Иран)
3. Aли Шабани (Иран)
5. Саджад Азизи (Иран)
5. Исмаил Неджатиан (Иран)
125 кг
1. Парвиз Хади (Иран)
2. Амин Тахери (Иран)
3. Ядоллах Мохебби (Иран)
3. Аббас Форутанрами (Иран)
5. Андраник Галстян (Армения)
5. Наим Хассанзаде (Иран)
Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!