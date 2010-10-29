Сегодня, 20:36                    

Будажапов, Лазарев, Гамидгаджиев и Аронов Чемпионы! Вольная борьба, Чемпионат Кыргызстана 2020, результаты!

 Сегодня, 10 января в Бишкеке, на арене Дворца спорта имени Кожомкула завершился предолимпийский Чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе 2020. Завтра за награды будут бороться женщины а пока мы готовы познакомить вас с результатами у борцов вольного стиля.

Результаты Чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе, Бишкек 2020

До 57 кг
1 место - Бекболот Мырзаназар уулу (ДОВС, Аксы)
2 место - Тайырбек Жумашбек уулу (ДОВС, РСК)
3 место - Бекзат Алмаз уулу (РСК) и Абдымалик Карачов (РСК)

До 65 кг
1 место - Нургазы Абдуразаков (ДОВС, Кочкор-Ата)
2 место - Айбек Токтогул уулу (ДОВС, «Изабек»)
3 место - Орозобек Токтомамбетов (РСК) и Алибек Осмонов (ДОВС, СШЛ)

МАГАЗИН БОРЦОВОК с доставкой по всему миру. 
 ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE

До 74 кг
1 место - Бекжан Джамбулов (ДОВС, «Изабек»)
2 место - Адилет Анарбеков (ДОВС, Кара-Балта)
3 место - Нурлан Темирбек уулу (Талас) и Алинур Такиров (ДОВС, «Изабек»)

До 86 кг
1 место - Алигаджи Гамидгаджиев (ДОВС, «Изабек»)
2 место - Нуртилек Карыпбаев (ДОВС, РСК)
3 место - Мирлан Чыныбеков (ДОВС, Тайм) и Саматбек Станбек уулу (РСК)

До 97 кг
1 место - Андрей Аронов (Ивановка)
2 место - Арсланбек Турдубеков («Тайм», СКАФ)
3 место - Ахроржан Мадаминов (Жалал-Абад) и Касиет Кубанычбек уулу («Беркут»)

До 61 кг
1 место - Икромжон Хаджимуродов (Ош)
2 место - Алмаз Сманбеков (СШЛ)
3 место - Тынчтык Абасбеков (РСК) и Сыймык Райымбек уулу (РСК)

До 70 кг
1 место - Исламбек Орозбеков (СК «Изабек»)
2 место - Эрназар Акматалиев (СК «Изабек»)
3 место - Нурсултан Рахат уулу (РСК) и Сыргак Мансур уулу (Жалал-Абад)

До 79 кг
1 место - Арсалан Будажапов (СК «Изабек»)
2 место - Ойбек Насиров (Ош)
3 место - Атай Изабеков (СК «Изабек») и Адилет Маратбаев (СКАФ)

До 92 кг
1 место - Чынгыз Керимкулов (СШЛ)
2 место - Доолотбек Жамгырбек уулу (РСК)
3 место - Айбек Сейитбек уулу (СШЛ) и Сымбат Сулайманов (СК Тайм)

До 125 кг
1 место - Айаал Лазарев (ДОВС)
2 место - Айбек Касманбетов (Иссык-Кол)
3 место - Кайрат Шаршембеков (Кант)


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Вольная борьба, Яшар Догу 10.01.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция турнира из Стамбула.
Вольная борьба, Яшар Догу 10.01.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция турнира из Стамбула.
Видео!
Гандбол, Украина - Северная Македония 10.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть
Гандбол, Украина - Северная Македония 10.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата
Результат матча!
Биатлон, мужской спринт 10.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Оберхофе, где смотреть
Биатлон, мужской спринт 10.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Оберхофе, где
Результат гонки!
Биатлон, Кубок IBU, мужская Индивидуальная гонка 10.01.2020, Онлайн трансляция из Брезно-Осрбли.
Биатлон, Кубок IBU, мужская Индивидуальная гонка 10.01.2020, Онлайн трансляция из
Результаты!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Гандбол сегодня 10 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.
Гандбол сегодня 10 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.
Биатлон сегодня, Кубок мира 10.01.2020 в Оберхофе. Расписание и результат спринтерской гонки у мужчин.
Биатлон сегодня, Кубок мира 10.01.2020 в Оберхофе. Расписание и результат спринтерской гонки у мужчин.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 10.01.2020. Расписание и результаты индивидуальных гонок в словацком Брезно-Осрбли.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 10.01.2020. Расписание и результаты индивидуальных гонок в словацком Брезно-Осрбли.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»