Будажапов, Лазарев, Гамидгаджиев и Аронов Чемпионы! Вольная борьба, Чемпионат Кыргызстана 2020, результаты!
Результаты Чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе, Бишкек 2020До 57 кг
1 место - Бекболот Мырзаназар уулу (ДОВС, Аксы)
2 место - Тайырбек Жумашбек уулу (ДОВС, РСК)
3 место - Бекзат Алмаз уулу (РСК) и Абдымалик Карачов (РСК)
До 65 кг
1 место - Нургазы Абдуразаков (ДОВС, Кочкор-Ата)
2 место - Айбек Токтогул уулу (ДОВС, «Изабек»)
3 место - Орозобек Токтомамбетов (РСК) и Алибек Осмонов (ДОВС, СШЛ)
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До 74 кг
1 место - Бекжан Джамбулов (ДОВС, «Изабек»)
2 место - Адилет Анарбеков (ДОВС, Кара-Балта)
3 место - Нурлан Темирбек уулу (Талас) и Алинур Такиров (ДОВС, «Изабек»)
До 86 кг
1 место - Алигаджи Гамидгаджиев (ДОВС, «Изабек»)
2 место - Нуртилек Карыпбаев (ДОВС, РСК)
3 место - Мирлан Чыныбеков (ДОВС, Тайм) и Саматбек Станбек уулу (РСК)
До 97 кг
1 место - Андрей Аронов (Ивановка)
2 место - Арсланбек Турдубеков («Тайм», СКАФ)
3 место - Ахроржан Мадаминов (Жалал-Абад) и Касиет Кубанычбек уулу («Беркут»)
До 61 кг
1 место - Икромжон Хаджимуродов (Ош)
2 место - Алмаз Сманбеков (СШЛ)
3 место - Тынчтык Абасбеков (РСК) и Сыймык Райымбек уулу (РСК)
До 70 кг
1 место - Исламбек Орозбеков (СК «Изабек»)
2 место - Эрназар Акматалиев (СК «Изабек»)
3 место - Нурсултан Рахат уулу (РСК) и Сыргак Мансур уулу (Жалал-Абад)
До 79 кг
1 место - Арсалан Будажапов (СК «Изабек»)
2 место - Ойбек Насиров (Ош)
3 место - Атай Изабеков (СК «Изабек») и Адилет Маратбаев (СКАФ)
До 92 кг
1 место - Чынгыз Керимкулов (СШЛ)
2 место - Доолотбек Жамгырбек уулу (РСК)
3 место - Айбек Сейитбек уулу (СШЛ) и Сымбат Сулайманов (СК Тайм)
До 125 кг
1 место - Айаал Лазарев (ДОВС)
2 место - Айбек Касманбетов (Иссык-Кол)
3 место - Кайрат Шаршембеков (Кант)
Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!