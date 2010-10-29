Сегодня, 20:36 Будажапов, Лазарев, Гамидгаджиев и Аронов Чемпионы! Вольная борьба, Чемпионат Кыргызстана 2020, результаты!

Результаты Чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе, Бишкек 2020

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

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Сегодня, 10 января в Бишкеке, на арене Дворца спорта имени Кожомкула завершился предолимпийский Чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе 2020. Завтра за награды будут бороться женщины а пока мы готовы познакомить вас с результатами у борцов вольного стиля.1 место - Бекболот Мырзаназар уулу (ДОВС, Аксы)2 место - Тайырбек Жумашбек уулу (ДОВС, РСК)3 место - Бекзат Алмаз уулу (РСК) и Абдымалик Карачов (РСК)1 место - Нургазы Абдуразаков (ДОВС, Кочкор-Ата)2 место - Айбек Токтогул уулу (ДОВС, «Изабек»)3 место - Орозобек Токтомамбетов (РСК) и Алибек Осмонов (ДОВС, СШЛ)1 место - Бекжан Джамбулов (ДОВС, «Изабек»)2 место - Адилет Анарбеков (ДОВС, Кара-Балта)3 место - Нурлан Темирбек уулу (Талас) и Алинур Такиров (ДОВС, «Изабек»)1 место - Алигаджи Гамидгаджиев (ДОВС, «Изабек»)2 место - Нуртилек Карыпбаев (ДОВС, РСК)3 место - Мирлан Чыныбеков (ДОВС, Тайм) и Саматбек Станбек уулу (РСК)1 место - Андрей Аронов (Ивановка)2 место - Арсланбек Турдубеков («Тайм», СКАФ)3 место - Ахроржан Мадаминов (Жалал-Абад) и Касиет Кубанычбек уулу («Беркут»)1 место - Икромжон Хаджимуродов (Ош)2 место - Алмаз Сманбеков (СШЛ)3 место - Тынчтык Абасбеков (РСК) и Сыймык Райымбек уулу (РСК)1 место - Исламбек Орозбеков (СК «Изабек»)2 место - Эрназар Акматалиев (СК «Изабек»)3 место - Нурсултан Рахат уулу (РСК) и Сыргак Мансур уулу (Жалал-Абад)1 место - Арсалан Будажапов (СК «Изабек»)2 место - Ойбек Насиров (Ош)3 место - Атай Изабеков (СК «Изабек») и Адилет Маратбаев (СКАФ)1 место - Чынгыз Керимкулов (СШЛ)2 место - Доолотбек Жамгырбек уулу (РСК)3 место - Айбек Сейитбек уулу (СШЛ) и Сымбат Сулайманов (СК Тайм)1 место - Айаал Лазарев (ДОВС)2 место - Айбек Касманбетов (Иссык-Кол)3 место - Кайрат Шаршембеков (Кант)