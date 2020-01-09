Вчера, 14:46 Биатлон, женский спринт 09.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Оберхофе, где смотреть

9 января, в немецком Оберхофе, где сегодня стартует 1-й немецкий этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 102 стреляющие лыжницы поборются за победу в скоростном забеге с 2-мя огневыми рубежами. Лидерша мирового рейтинга, итальянка Доротея Вирер побежит под 24-м стартовым номером. Норвежки Тирил Экхофф и Ингрид-Ландмарк Тандреволд выйдут на дистанцию под 13-м и 37-м номерами соответственно. Забойщицей будет сильнейшая биатлонистка России на данный момент Светлана Миронова. Непредсказуемая борьба нас ожидает на лыжне можно не сомневаться... 9 января, в немецком Оберхофе, где сегодня стартует 1-й немецкий этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всегопоборются за победу в скоростном забеге с 2-мя огневыми рубежами. Лидерша мирового рейтинга, итальянкапобежит под 24-м стартовым номером. Норвежки Тирил Экхофф и Ингрид-Ландмарк Тандреволд выйдут на дистанцию под 13-м и 37-м номерами соответственно. Забойщицей будет сильнейшая биатлонистка России на данный момент Светлана Миронова. Непредсказуемая борьба нас ожидает на лыжне можно не сомневаться...





Как сложится и чем завершится спринт традиционного немецкого этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

6. Юлия Джима

41. Валя Семеренко

51. Елена Пидгрушная

57. Вита Семеренко

90. Анастасия Меркушина

Россия

1. Светлана Миронова

23. Лариса Куклина

39. Кристина Резцова

55. Ирина Старых

97. Анастасия Поршнева

Беларусь

14. Ирина Кривко

46. Динара Алимбекова

74. Елена Кручинкина

102. Анна Сола





Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.30 по-Киеву, 16.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Кубке мира в Оберхофе, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Марте Олсбю Ройселанд НОРВЕГИЯ (0+0) 22:04,9

2. Дениз Херрманн ГЕРМАНИЯ (0+1) +33,1

3. Жюлья Симон ФРАНЦИЯ (1+0) +47,4

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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16. Юлия Джима УКРАИНА (1+0) +1:52,925. Валя Семеренко УКРАИНА (1+1) +2:12,836. Елена Пидгрушная УКРАИНА (0+2) +2:36,146. Анастасия Меркушина УКРАИНА (0+1) +2:58,652. Вита Семеренко УКРАИНА (0+1) +3:10,9