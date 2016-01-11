Вчера, 12:57 Вольная борьба, Кубок Тахти-2019, программа, расписание соревнований в Иране.

8 - 10 января в иранском городе Керманшах состоится крупный Международный турнир по вольной борьбе "Кубок Тахти-2019". В нынешнем году, Мемориал Тахти пройдет по вольной борьбе в 10-ти весовых категориях 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125, а также Пахлаванни (+100 кг). 8 - 10 января в иранском городе Керманшах состоится крупный Международный турнир по вольной борьбе "Кубок Тахти-2019". В нынешнем году, Мемориал Тахти пройдет по вольной борьбе в 10-ти весовых категориях 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125, а также Пахлаванни (+100 кг).





Ниже предлагаем Вам оознгакомиться с раписанием престижного международного борцовского турнира "TAKHTI CUP-2019". (Время Киевское).





7 января

16:30 - 17:00 Жеребьевка: 57, 65, 79, 97 и 125кг.





8 января

09:00 – 11:30 Предварительные схватки: 57, 65, 79, 97 и 125кг.

13:30 Жеребьевка: 61, 70, 74, 86, 92кг

14:30 Церемония открытия

15.00 – 18.30 Полуфиналы: 57, 65, 79, 97 и 125кг.





9 января

09:00 – 11:30 Предварительные схватки 61, 70, 74, 86, 92кг. Пахлавани (+100кг)

13.30 – 16.30 Полуфиналы: 61, 70, 74, 86, 92кг.

15.00 – 17.00 Финальный блок: 57, 65, 79, 97 и 125кг.





10 января

09:00 – 11:30 Утешительные схватки 61, 70, 74, 86, 92кг и полуфиналы Пахлавани (+100кг).

16.30 – 15.00 Финальный блок 61, 70, 74, 86, 92кг, Пахлавани (+100кг).

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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