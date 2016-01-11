Вольная борьба, Кубок Тахти-2019, программа, расписание соревнований в Иране.

8 - 10 января в иранском городе Керманшах состоится крупный Международный турнир по вольной борьбе "Кубок Тахти-2019". В нынешнем году, Мемориал Тахти пройдет по вольной борьбе в 10-ти весовых категориях 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125, а также Пахлаванни (+100 кг).
Ниже предлагаем Вам оознгакомиться с раписанием престижного международного борцовского турнира "TAKHTI CUP-2019". (Время Киевское).
7 января
16:30 - 17:00 Жеребьевка: 57, 65, 79, 97 и 125кг.
8 января
09:00 – 11:30 Предварительные схватки: 57, 65, 79, 97 и 125кг.
13:30 Жеребьевка: 61, 70, 74, 86, 92кг
14:30 Церемония открытия
15.00 – 18.30 Полуфиналы: 57, 65, 79, 97 и 125кг.
9 января
09:00 – 11:30 Предварительные схватки 61, 70, 74, 86, 92кг. Пахлавани (+100кг)
13.30 – 16.30 Полуфиналы: 61, 70, 74, 86, 92кг.
15.00 – 17.00 Финальный блок: 57, 65, 79, 97 и 125кг.
10 января
09:00 – 11:30 Утешительные схватки 61, 70, 74, 86, 92кг и полуфиналы Пахлавани (+100кг).
16.30 – 15.00 Финальный блок 61, 70, 74, 86, 92кг, Пахлавани (+100кг).
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!