Сегодня, 18:48                    

Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где смотреть 5.01.2020

Хоккей, сегодня в 5 января, на  льду "Остравар-Арены" в чешской Остраве, состоится финальная битва Молодежного Чемпионата мира по хоккею с шайбой, в которой как и положено в крутом триллере сойдутся лицом к лицу непримиримые соперники Россия и Канада. 

Это будет уже 9-е финальное противостояние Канада - Россия на уровне молодежных Чемпионатов мира, после того как в 1996 году IIHF применил систему плей-офф. И пока в победах сохраняется паритет 4-4.  Так в 1999, 2002, 2003 и 2011 сильнее была сборная России а в 2005, 2006, 2007 и в 2015 годах сильнее были канадцы. Кстати, для россиян 2011 был последним годом когда сборная становилась Чемпионом мира а вот канадцы после 2015 побеждали еще и в 2018. И на сегодня являются самой титулованной Командой Молодежных Чемпионатов мира по хоккею. Однако, все это уже история. А сегодня нас ждет реальная битва, которая похоже будет сверх принципиальной.

Сборная Канады - победитель группы В, группового этапа. Однако, как вы помните, единственное поражение на групповом этапе канадцы потерпели как раз от сборной России с разгромным счетом 6-0. Видео обзор того матча, смотрите ПО ССЫЛКЕ.  Согласитесь такого позора канадцы стерпеть не смогут и сегодня их силы будут утроены жгучим желанием мести! Но в этом есть и минус.

Сборная России - проведшая довольно посредственный групповой этап, где уступила Чехии и США, тем не менее именно в матче против кленовых листьев сумела проявить себя как нельзя лучше. А на стадии плей-офф россияне без особых проблем сумели пройти Швейцарию и в овертайме Швеции, Хотя и по ходу игры со шведами, сборная Валерия Брагина смотрелась лучше, поэтому, на мой взгляд итог закономерен. Сегодня же сборной России главное не расслабиться до матча, ведь в финале будут не совсем те канадцы, которых еще недавно россияне просто переехали. Цена вопроса Золото Чемпионата мира!

Прогноз на матч Канада - Россия: букмекеры считают фаворитом данного матча сборную Канады. Но я, думаю в этот раз победит Россия.

В любом случае будет интересно, нас ждет очень напряженный и яркий матч, поэтому не пропустите финальную игру в прямом эфире на ТВ каналах: Матч Игра и Беларусь-5, прямая онлайн видео трансляция матча начнется:

Начало трансляции матча Канада - Россия в 21:00 мск или 20.00 Киев.

Хоккей сегодня: Россия - Канада, финал, молодежный Чемпионат мира-2020, прямая онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча - победа сборной Канады. Счет матча Канада - Россия 4-3 (0-0, 1-2, 3-1). Сборная Канады становится  Чемпионом Молодежного Чемпионата мира 2020!!!


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где смотреть 5.01.2020
Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где
Результат матча!
Хоккей U20, Швеция - Финляндия 05.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира, матч за бронзу где смотреть
Хоккей U20, Швеция - Финляндия 05.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
Результат матча!
Лыжи, Мужской финал Тур де Ски, Масс-старт в гору 05.01.2020, Онлайн видео трансляция, где смотреть
Лыжи, Мужской финал Тур де Ски, Масс-старт в гору 05.01.2020, Онлайн видео трансляция,
Результат гонки!
Лыжи, Масс-старт в гору, ФИНАЛ Тур де Ски, женщины 05.01.2020, Онлайн видео трансляция из итальянского Валь ди Фиемме, где смотреть
Лыжи, Масс-старт в гору, ФИНАЛ Тур де Ски, женщины 05.01.2020, Онлайн видео трансляция из
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Хоккей сегодня 5 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Финалы, расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 5 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Финалы, расписание и результаты матчей.
Лыжные гонки сегодня 05.01.2020, Тур де Ски. Финал, Масс-старт в гору. Расписание и результаты забегов.
Лыжные гонки сегодня 05.01.2020, Тур де Ски. Финал, Масс-старт в гору. Расписание и результаты забегов.
Хоккей сегодня 4 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Полуфиналы, расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 4 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Полуфиналы, расписание и результаты матчей.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»