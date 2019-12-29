Сегодня, 18:48 Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где смотреть 5.01.2020

Хоккей, сегодня в 5 января, на льду "Остравар-Арены" в чешской Остраве, состоится финальная битва Молодежного Чемпионата мира по хоккею с шайбой, в которой как и положено в крутом триллере сойдутся лицом к лицу непримиримые соперники Россия и Канада.









Сборная Канады - победитель группы В, группового этапа. Однако, как вы помните, единственное поражение на групповом этапе канадцы потерпели как раз от сборной России с разгромным счетом 6-0. Видео обзор того матча, смотрите мести! Но в этом есть и минус.



Сборная России - проведшая довольно посредственный групповой этап, где уступила Чехии и США, тем не менее именно в матче против кленовых листьев сумела проявить себя как нельзя лучше. А на стадии плей-офф россияне без особых проблем сумели пройти Швейцарию и в овертайме Швеции, Хотя и по ходу игры со шведами, сборная Валерия Брагина смотрелась лучше, поэтому, на мой взгляд итог закономерен. Сегодня же сборной России главное не расслабиться до матча, ведь в финале будут не совсем те канадцы, которых еще недавно россияне просто переехали. Цена вопроса Золото Чемпионата мира!



Прогноз на матч Канада - Россия: букмекеры считают фаворитом данного матча сборную Канады. Но я, думаю в этот раз победит Россия.



В любом случае будет интересно, нас ждет очень напряженный и яркий матч, поэтому не пропустите финальную игру в прямом эфире на ТВ каналах: Матч Игра и Беларусь-5, прямая онлайн видео трансляция матча начнется:



Начало трансляции матча Канада - Россия в 21:00 мск или 20.00 Киев. Это будет уже 9-е финальное противостояние Канада - Россия на уровне молодежных Чемпионатов мира, после того как в 1996 году IIHF применил систему плей-офф. И пока в победах сохраняется паритет 4-4. Так в 1999, 2002, 2003 и 2011 сильнее была сборная России а в 2005, 2006, 2007 и в 2015 годах сильнее были канадцы. Кстати, для россиян 2011 был последним годом когда сборная становилась Чемпионом мира а вот канадцы после 2015 побеждали еще и в 2018. И на сегодня являются самой титулованной Командой Молодежных Чемпионатов мира по хоккею. Однако, все это уже история. А сегодня нас ждет реальная битва, которая похоже будет сверх принципиальной.- победитель группы В, группового этапа. Однако, как вы помните, единственное поражение на групповом этапе канадцы потерпели как раз от сборной России с разгромным счетом 6-0. Видео обзор того матча, смотрите ПО ССЫЛКЕ . Согласитесь такого позора канадцы стерпеть не смогут и сегодня их силы будут утроены жгучим желанием! Но в этом есть и минус.- проведшая довольно посредственный групповой этап, где уступила Чехии и США, тем не менее именно в матче против кленовых листьев сумела проявить себя как нельзя лучше. А на стадии плей-офф россияне без особых проблем сумели пройти Швейцарию и в овертайме Швеции, Хотя и по ходу игры со шведами, сборная Валерия Брагина смотрелась лучше, поэтому, на мой взгляд итог закономерен. Сегодня же сборной России главное не расслабиться до матча, ведь в финале будут не совсем те канадцы, которых еще недавно россияне просто переехали. Цена вопроса Золото Чемпионата мира!: букмекеры считают фаворитом данного матча сборную Канады. Но я, думаю в этот раз победит Россия.В любом случае будет интересно, нас ждет очень напряженный и яркий матч, поэтому не пропустите финальную игру в прямом эфире на, прямая онлайн видео трансляция матча начнется:

Хоккей сегодня: Россия - Канада, финал, молодежный Чемпионат мира-2020, прямая онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча - победа сборной Канады. Счет матча Канада - Россия 4-3 (0-0, 1-2, 3-1). С борная Канады становится Чемпионом Молодежного Чемпионата мира 2020!!!

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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