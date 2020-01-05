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Хоккей U20, Швеция - Финляндия 05.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира, матч за бронзу где смотреть

5 января, на ледовой площадке "Остравар-Арена" в чешской Остраве, где сегодня подходит к завершению молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 среди спортсменов до 20 лет, состоится матч за 3-е место. Бронзовые медали мирового первенства разыграют молодежные сборные Швеции и Финляндии.

Накануне, в полуфинале "Тре крунор" уступили зубодробительную дуэль молодежной сборной России, 5:4 итоговый счет после овертайма не в пользу команды Томаса Монтена. Что касается финнов, то "Суоми" свой полуфинальный матч проиграли "в одни ворота" сверстникам из Канады 0:5. Достаточно разные встречи по содержанию и напряжению провели нынешние соперники, однако неизвестно кому это будет на руку сегодня. Выхолощенным шведам или "отдохнувшим" финским хоккеистам.

Напомним, команды встречались на старте группового этапа. Тогда, шведская молодежка вырвала победу лишь в дополнительное время, 3:2. Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил Александер Хольц.

Как непосредственно сложится бронзовый финал молодежного чемпионата мира 2020, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!

Начало трансляции матча молодежных команд Швеции и Финляндии в 17:00 московское время.

Хоккей, Швеция - Финляндия U20, Матч за Бронзу Чемпионата мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча - победа сборной Швеции. Счет матча Швеция - Финляндия 3-2 (1-2, 2-0, 0-0). Швеция бронзовый призер Молодежного Чемпионата мира 2020.



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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