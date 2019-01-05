Лыжи, Мужской финал Тур де Ски, Масс-старт в гору 05.01.2020, Онлайн видео трансляция, где смотреть
5 января, в Валь ди Фиемме (Италия) завершается элитная многодневка "Тур де Ски" по лыжным гонкам 2019/20 годов. Традиционно, завершать престижный турнир будет финальный подъем на 10км свободным или коньковым ходом. В финальной гонке с массовым стартом в гору примут участие 59 лыжников.
Главная же борьба за победу в гонке и соответственно итоговый трофей развернется между прошлогодним триумфатором Тур де Ски, норвежцем Йоханнесом Клебо и россиянами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым. По-итогам 6 забегов лидирует норвежец. Всего 1 секунду ему уступает Саша Большунов. 15 секундное отставание от норвежца у Сергея Устюгова. Стоит отметить, Сергей славится своим коньковым ходом, и вполне может ликвидировать гандикап...
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на финальный масс-старт у мужчин сборной России.
Россия
2. Александр Большунов
3. Сергей Устюгов
5. Глеб Ретивых
8. Артем Мальцев
9. Андрей Мельниченко
19. Андрей Ларьков
20. Денис Спицов
21. Иван Якимушкин
Полный стартовый протокол сегодняшнего финального забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на 1-М КАНАЛЕ и Евроспорт.
Начало трансляции в 17:15 московское время.
Лыжи, Финал Тур де Ски-2020, Масс-старт в гору у мужчин, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!