Сегодня, 14:41 Лыжи, Мужской финал Тур де Ски, Масс-старт в гору 05.01.2020, Онлайн видео трансляция, где смотреть

5 января, в Валь ди Фиемме (Италия) завершается элитная многодневка "Тур де Ски" по лыжным гонкам 2019/20 годов. Традиционно, завершать престижный турнир будет финальный подъем на 10км свободным или коньковым ходом. В финальной гонке с массовым стартом в гору примут участие 59 лыжников. 5 января, в Валь ди Фиемме (Италия) завершается элитная многодневка "Тур де Ски" по лыжным гонкам 2019/20 годов. Традиционно, завершать престижный турнир будет финальный подъем на 10км свободным или коньковым ходом. В финальной гонке с массовым стартом в гору примут участие 59 лыжников.





Главная же борьба за победу в гонке и соответственно итоговый трофей развернется между прошлогодним триумфатором Тур де Ски, норвежцем Йоханнесом Клебо и россиянами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым. По-итогам 6 забегов лидирует норвежец. Всего 1 секунду ему уступает Саша Большунов. 15 секундное отставание от норвежца у Сергея Устюгова. Стоит отметить, Сергей славится своим коньковым ходом, и вполне может ликвидировать гандикап...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на финальный масс-старт у мужчин сборной России.

Россия

2. Александр Большунов

3. Сергей Устюгов

5. Глеб Ретивых

8. Артем Мальцев

9. Андрей Мельниченко

19. Андрей Ларьков

20. Денис Спицов

21. Иван Якимушкин





1-М КАНАЛЕ и Евроспорт. Полный стартовый протокол сегодняшнего финального забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на





Начало трансляции в 17:15 московское время.

Лыжи, Финал Тур де Ски-2020, Масс-старт в гору у мужчин, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...





14th-tour-de-ski-men.pdf [804,94 Kb] (cкачиваний: 285) ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ:

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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