Сегодня, 14:41                    

Лыжи, Мужской финал Тур де Ски, Масс-старт в гору 05.01.2020, Онлайн видео трансляция, где смотреть

5 января, в Валь ди Фиемме (Италия) завершается элитная многодневка "Тур де Ски" по лыжным гонкам 2019/20 годов. Традиционно, завершать престижный турнир будет финальный подъем на 10км свободным или коньковым ходом. В финальной гонке с массовым стартом в гору примут участие 59 лыжников.

Главная же борьба за победу в гонке и соответственно итоговый трофей развернется между прошлогодним триумфатором Тур де Ски, норвежцем Йоханнесом Клебо и россиянами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым. По-итогам 6 забегов лидирует норвежец. Всего 1 секунду ему уступает Саша Большунов. 15 секундное отставание от норвежца у Сергея Устюгова. Стоит отметить, Сергей славится своим коньковым ходом, и вполне может ликвидировать гандикап...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на финальный масс-старт у мужчин сборной России.

Россия

2. Александр Большунов
3. Сергей Устюгов
5. Глеб Ретивых
8. Артем Мальцев
9. Андрей Мельниченко
19. Андрей Ларьков
20. Денис Спицов
21. Иван Якимушкин

Полный стартовый протокол сегодняшнего финального забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на 1-М КАНАЛЕ и Евроспорт.

Начало трансляции в 17:15 московское время.

Лыжи, Финал Тур де Ски-2020, Масс-старт в гору у мужчин, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:results-men-10.0-km-mass-start-free.pdf [812,99 Kb] (cкачиваний: 277)  

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ:14th-tour-de-ski-men.pdf [804,94 Kb] (cкачиваний: 285)  


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где смотреть 5.01.2020
Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где
Результат матча!
Хоккей U20, Швеция - Финляндия 05.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира, матч за бронзу где смотреть
Хоккей U20, Швеция - Финляндия 05.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
Результат матча!
Лыжи, Мужской финал Тур де Ски, Масс-старт в гору 05.01.2020, Онлайн видео трансляция, где смотреть
Лыжи, Мужской финал Тур де Ски, Масс-старт в гору 05.01.2020, Онлайн видео трансляция,
Результат гонки!
Лыжи, Масс-старт в гору, ФИНАЛ Тур де Ски, женщины 05.01.2020, Онлайн видео трансляция из итальянского Валь ди Фиемме, где смотреть
Лыжи, Масс-старт в гору, ФИНАЛ Тур де Ски, женщины 05.01.2020, Онлайн видео трансляция из
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Хоккей сегодня 5 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Финалы, расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 5 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Финалы, расписание и результаты матчей.
Лыжные гонки сегодня 05.01.2020, Тур де Ски. Финал, Масс-старт в гору. Расписание и результаты забегов.
Лыжные гонки сегодня 05.01.2020, Тур де Ски. Финал, Масс-старт в гору. Расписание и результаты забегов.
Хоккей сегодня 4 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Полуфиналы, расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 4 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Полуфиналы, расписание и результаты матчей.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»