Сегодня, 12:46 Теннис, Даниил Медведев - Джон Иснер 05.01.2020, Онлайн видео трансляция "ATP Cup", Россия - США, где смотреть

5 января, в Австралии, где сейчас проходит престижный командный турнир "ATP Cup", состоится матчевая встреча сборных России и США. Сильнейший теннисист России Даниил Медведев сыграет с 1-м номером американской сборной Джоном Иснером. На данный момент Даниил занимает 5-е место в табели о рангах ATP. Иснер 19-я ракетка мира. Теннисисты ранее не встречались. 5 января, в Австралии, где сейчас проходит престижный командный турнир "ATP Cup", состоится матчевая встреча сборных России и США. Сильнейший теннисист России Даниил Медведев сыграет с 1-м номером американской сборной Джоном Иснером. На данный момент Даниил занимает 5-е место в табели о рангах ATP. Иснер 19-я ракетка мира. Теннисисты ранее не встречались.





Напомним, команды выступают в группе D, наряду с коллективами из Италии и Норвегии. Это вторая матчевая встреча для команд. В первом туре россияне уверенно разобрались с итальянцами 3:0. Американцы с итоговым счетом 1:2 уступили норвежцам. Стоит отметить, Джон свой одиночной матч в упорнейшей борьбе проиграл проспекту Касперу Рууду в трех партиях. В свою очередь, Даня одержал волевую победу над Фабио Фоньини 1-6, 6-1, 6-3.





Как непосредственно сложится этот любопытнейший и напряженный поединок, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч! ИГРА.





Начало трансляции матча Даниил Медведев - Джон Иснер около 15.00 московское время.

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Результат матча победа Даниила Медведева. Счет игры Медведев - Иснер 2:0 (6-3, 6-1).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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