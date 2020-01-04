Вчера, 15:44 Футбол, Хетафе - Реал Мадрид 04.01.2020. Прямая ОНЛАЙН трансляция чемпионата Испании, где смотреть

4 января, на стадионе "Альфонсо Перес" в Хетафее состоится Центральный матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Местный Хетафе примет мадридский Реал. 4 января, на стадионе "Альфонсо Перес" в Хетафее состоится Центральный матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Местный Хетафе примет мадридский Реал.





На данный момент «Испанский Челси», так еще называют местный клуб разместился на 6-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Пепе Бордаласа борются за место в еврокубках. Более того, команду отделяет лишь два очка от зоны Лиги Чемпионов. На два пункта больше у мадридского Атлетико, который чуть позже сыграет с Леванте.





Что касается "галактикос", то футболисты из Мадрида расположились на второй строчке. В предыдущем туре подопечные Зинедина Зидана не сумели обыграть Атлетик из Бильбао, и таким образом, единоличным лидером в Испании стала каталонская Барселона. Напомним, "бланкос" расписали нулевую ничью с гостями из "Страны Басоков".





В предстоящей игре "сливочным" крайне важно набирать три бала. В противном случае они рискуют отпустить Барсу еще дальше, а навёрстывать упущенное всегда нелегко. К тому же, три тура футболисты Реала не знают вкуса побед в Примере.





Соперник у команды Зидана непростой, а посему нас ожидает напряженная и зрелищная игра. Как непосредственно сложится центральный матч в Испании, смотрите в прямом эфире на канале: «Матч! Футбол 1».





Начало трансляции матча Хетафе - Реал Мадрид в 17.00 по-Киеву. 18.00 московское время, Минск.

Ориентировочные составы команд: Хетафе: Сория – Суарес, Кабрера, Даконам, Ньом – Хасон, Максимович, Арамбарри, Кукурелья – Мата, Молина

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос, Каземиро, Вальверде – Иско, Бэйл — Бензема Арбитр встречи - Мунуэра Монтеро.

Хетафе - Реал Мадрид, Онлайн видео трансляция 19-го тура Чемпионата Испании 2019/20, результат, счет матча...

Результат матча победа Реала. Счет игры Хетафе - Реал Мадрид 0:3 (0-1, 0-2).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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