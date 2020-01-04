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Хоккей, Россия - Швеция 04.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира, где смотреть

4 января, на ледовой площадке "Остравар-Арена" в чешской Остраве, где сейчас подходит к завершению молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 среди спортсменов до 20 лет, состоится полуфинальный матч. Молодежная сборная России сыграет с командой Швеции.

Напомним, команда Валерия Брагина заняла третье место по-итогам группового этапа, пропустив вперед североамериканские сборные. Стоит отметить, на счету нынешней молодёжки историческая победа над родоначальниками хоккея. Напомним, во 2-м туре группового раунда российская ледовая дружина разгромила канадцев 6:0.

Что касается "Тре крунор", то команда Томаса Монтена уверенно выиграла группу А, где лишь с финнами для победы понадобился овертайм, 3:2 общий итог встречи. Остальных конкурентов скандинавы обыгрывали с разрывом в три шайбы и больше..

Накануне, в 1/4 финала российская молодежь переиграла сверстников из Швейцарии 3:1. Дублем отличился Воронков, еще одна заброшенная шайба на счету Хованова. В свою очередь шведы, не оставили малейших шансов хозяевам турнира, - хоккеистам Чехии, 5:0.

Безусловно, шведы являются фаворитами предстоящего матча. Более стабильно и убедительно смотрится игра команды на текущем турнире. Шведская сборная не знает горечи поражений на чемпионате, а в тройке лучших бомбардиров находятся двое скандинавов: Фагемо и Хёгландер. Российская молодежь похвастаться такими достижениями не может, однако нынешняя команда Брагина способна на "Подвиг", что она доказала в игре с "Кленовыми листьями". Российской сборной необходимо провести идеальный матч, тогда Дорофеев, Воронков и компания вправе рассчитывать на финал...

Как непосредственно сложится очередное противостояние сверхдержав мирового хоккея на молодежном уровне, смотрите в прямом эфире на 1-М КАНАЛЕ.

Начало трансляции матча молодежных команд Россия и Швеции в 17:00 московское время.

Хоккей, Россия - Швеция U20, Полуфинал Чемпионата мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной России в дополнительное время. Счет игры Россия - Швеция 5:4 (3-2, 0-1, 1-1). Подколзин забросил победную шайбу на 3:24 минуте овертайма. Россия в финале МЧМ-2020!!!



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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