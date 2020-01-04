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Лыжи, Спринт классикой 04.01.2020, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция из Италии, где смотреть

4 января, на лыжне итальянского Валь ди Фиемме, где в эти дни проходит заключительный этап лыжной многодневки "Тур де Ски-2020", состоится спринтерская гонка у мужчин и женщин классическим стилем.

Около часа назад завершилась квалификационные забеги. В женской части соревнований победу одержала американка Джессика Диггинс. Лучшая из россиянок Наталья Непряева показала 6-е время, уступив американке (+2.83). Также от сборной РФ в четвертьфиналы квалифицировались Лидия Дуркина и Алиса Жамбалова.

Что касается мужской части, то здесь достаточно прогнозировано выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Сергей Устюгов проиграл Клебо (+6.70), Александр Большунов (+7.11). Также, в четфертьфинальные забеги пробились: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Андрей Ларьков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Все кроме Ивана Якимушкина.

Полный стартовый протокол и результаты квалификации смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале Евроспорт.

Начало видео трансляции финалов в 13:25 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в итальянском Валь ди Фиемме, Спринт, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...

Смотрите трансляцию на каналах: ЕВРОСПОРТ-1 | ЕВРОСПОРТ-1 | ЕВРОСПОРТ-1



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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