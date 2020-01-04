Лыжные гонки сегодня 04.01.2020, "Тур де Ски". Расписание и результаты спринтерских гонок классикой.
4 января, в итальянском Валь ди Фиемме, где сейчас проходит заключительный этап элитной многодневки "Тур де Ски" сезона 2019/20 по лыжным гонкам, состоится спринтерская гонка классическим стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты. Напомним, предстоящая гонка является предпоследней в элитной лыжной многодневки. Каждая выигранная секунда сегодня буквально на вес золота.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами участников квалификации. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 11.00 по-Москве. У мужчин в 11.30. Финальный блок стартует в 13.25 московское время.
Старт-лист спринта классикой у женщин качайте:
Старт-лист спринта классикой у мужчин качайте:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:
Лыжные гонки. "Тур де Ски 2019/20" в итальянском Валь ди Фиемме. Расписание и результаты спринтерских гонок 04.01.2019. (Московское время).
13:25 СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, (ФИНАЛЫ) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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