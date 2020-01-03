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Лыжи, Мужской Масс-старт, классика 03.01.2020, Онлайн видео трансляция из Валь ди Фиемме, где смотреть

3 января, на лыжне итальянского Валь ди Фиемме, где сегодня стартовал заключительный этап многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам, состоится гонка с массовым стартом у мужчин. Всего 63 лыжника побегут отрезок 15км классическим стилем.

Под первым стартовым номером на трассу выйдет россиянин Александр Большунов. После блестящей победы в классической индивидулке Саша захватил лидерство в общем зачете "Тур де Ски", и сейчас опережает соотечественника Сергея Устюгова на 16 секунд. Именитый норвежец Йоханнес Клебо проигрывает Большунову 26 секунд.

Безусловно, Большунов будет одним из главных фаворитов предстоящей гонке. Классическим ходом уроженцу Брянска равных нет. Это он доказал накануне в Гонке преследования. Как можно лучше постараются выступить Устюгов и Клебо, которые убедительней смотрятся коньковым ходом. Как непосредственно сложится эта захватывающая дисциплина, убедимся уже совсем скоро....

Ниже предлагаем Вам ознакомиться со стартовыми номерами на масс-старт сборной России.

Россия:

1. Александр Большунов
3. Сергей Устюгов
7. Глеб Ретивых
10. Артем Мальцев
13. Андрей Мельниченко
20. Иван Якимушкин
22. Андрей Ларьков
23. Денис Спицов

Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на 1-М КАНАЛЕ и Евроспорт.

Начало трансляции в 17:15 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в Валь ди Фиемме, Масс-старт у мужчин 15км, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:men-15.0-km-mass-start-classic.pdf [819,2 Kb] (cкачиваний: 33)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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