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Хоккей сегодня: США - Финляндия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинального матча молодежного Чемпионата мира по хоккею, где смотреть

В четверг, 2 января, на  льду хоккейной площадки "Верк-Арены" в чешском Тршинце, в рамках матчей плей-офф, четвертьфинального раунда МЧМ-2020 по хоккею с шайбой, будут сыграны два матча. Одним из самых интересных на мой взгляд сегодняшних матчей, будет игра действующих Чемпионов мира, в этой возрастной группе, против их оппонентов по финалу, серебряных призеров прошлогоднего мундиаля - сборной США.

Сборная Финляндии - в групповом раунде, довольно неожиданно заняла третье место в группе А, уступив в последнем матче швейцарцам со счетом 2-5. Возможно Финляндия осознано выбирала себе в соперники США. Только этим, я могу пояснить для себя, поражение сине-белых в последнем матче. Как вы знаете, победившая Швейцария, сыграет в четвертьфинале со сборной России. В остальных играх группового этапа Финляндия уступила Швеции в овертайме 3-2 а также очень легко и по крупному обыграла команды Казахстана 1-7 и Словакии 1-8. Что же будет сегодня, в матче против США предсказать крайне трудно, но тем интересней будет сама игра.    

Сборная США играла групповой раунд в группе В, где заняла второе место, в последнем туре уступив пальму первенства "кленовым листьям". В группе американцы провели 4 матча в которых сперва уступили Канаде 6-4 а затем поочередно обыграли Германию 3-6, Россию 3-1 и Чехию 4-3 в овертайме. Букмекеры считают фаворитом в противостоянии США - ФИНЛЯНДИЯ именно сборную Соединенных Штатов Америки. А я знаю точно, что ждет нас очень интересный и яркий матч, поэтому не пропустите самую конкурентную игру 1/4 финала в прямом эфире на ТВ канале: Матч ТВ, прямая онлайн видео трансляция игры начнется:

Начало трансляции матча США - Финляндия  в 19:30 московское время или 18.30 Киев.

Хоккей сегодня: Финляндия - США, молодежный Чемпионат мира-2020, прямая онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча - победа сборной Финляндии. Счет матча Финляндия - США 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Хоккей сегодня: США - Финляндия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинального матча молодежного Чемпионата мира по хоккею, где смотреть
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