Сегодня, 15:10 Хоккей МЧМ-2020: Канада - Словакия 02.01.2020, четвертьфинал, пярмая ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

Сегодня, 2 января 2020 года на хоккейной площадке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), в рамках четвертьфинала Молодежного Чемпионата мира по хоккею с шайбой, состоится матч плей-офф раунда, между сборными Канады и Словакии.



После небольшого перерыва, МЧМ-2020, продолжается и сегодня будут сыграны все четыре матча 1/4 финала. В данном случае мы говорим о самом, на мой взгляд, предсказуемом поединке, между победителем группы В, сборной Канады и сборной Словакии, которая в группе А заняла 4-е место.



Подопечные Дэйла Хантера, сборная Канады, в этом противостоянии безусловные фавориты. Такой прогноз на этот матч Канада - Словакия дают и букмекеры, практически не оставляя шансов Словакии. Я также думаю, что канадцы довольно легко одолеют сборную Словакии. Единственное, что смущает, это провальный матч сборной Канады со соборной РФ, в котором, напомню, канадцы уступили с разгромным счетом 6-0. Но затем "кленовая сборная" показала довольно уверенную игру и сегодня я думаю будет также.



Что касаемо сборной Словакии, то они уже добились на этом Чемпионате максимума и смогут сегодня играть спокойно, без ответственности за результат. Поэтому, чем черт не шутит, надеемся на то, что Словакия даст канадцам бой!





А как непосредственно сложится эта важная игра Канада - Словакия, на льду Остаравар-Арены смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ТВ!





Начало трансляции матча молодежных команд Канады и Словакии в 17:00 мск или 16:00 Киев.

Хоккей, Канада - Словакия, U20 Чемпионат мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча - победа сборной Канады . Счет матча Канада - Словакия 6-1 (1-0, 4-0, 1-1)

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!