Сегодня, 15:10                    

Хоккей МЧМ-2020: Канада - Словакия 02.01.2020, четвертьфинал, пярмая ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

Сегодня, 2 января 2020 года на хоккейной площадке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), в рамках четвертьфинала Молодежного Чемпионата мира по хоккею с шайбой, состоится матч плей-офф раунда, между сборными Канады и Словакии. 

После небольшого перерыва, МЧМ-2020, продолжается и сегодня будут сыграны все четыре матча 1/4 финала. В данном случае мы говорим о самом, на мой взгляд, предсказуемом поединке, между победителем группы В, сборной Канады и сборной Словакии, которая в группе А заняла 4-е место.

Подопечные Дэйла Хантера, сборная Канады, в этом противостоянии безусловные фавориты. Такой прогноз на этот матч Канада - Словакия дают и букмекеры, практически не оставляя шансов Словакии. Я также думаю, что канадцы довольно легко одолеют сборную Словакии. Единственное, что смущает, это провальный матч сборной Канады со соборной РФ, в котором, напомню, канадцы уступили с разгромным счетом 6-0. Но затем "кленовая сборная" показала довольно уверенную игру и сегодня я думаю будет также.

Что касаемо сборной Словакии, то они уже добились на этом Чемпионате максимума и смогут сегодня играть спокойно, без ответственности за результат. Поэтому, чем черт не шутит, надеемся на то, что Словакия даст канадцам бой!  

А как непосредственно сложится эта важная игра Канада - Словакия, на льду Остаравар-Арены смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ТВ!

Начало трансляции матча молодежных команд Канады и Словакии в 17:00 мск или 16:00 Киев.

Хоккей, Канада - Словакия, U20 Чемпионат мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча - победа сборной Канады. Счет матча Канада - Словакия 6-1 (1-0, 4-0, 1-1)

Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей U20: Швеция - Чехия 02.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею 2020, где смотреть
Хоккей U20: Швеция - Чехия 02.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
LIVE!
Хоккей сегодня: США - Финляндия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинального матча молодежного Чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Хоккей сегодня: США - Финляндия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинального матча
Результат матча!
Хоккей МЧМ-2020: Канада - Словакия 02.01.2020, четвертьфинал, пярмая ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть
Хоккей МЧМ-2020: Канада - Словакия 02.01.2020, четвертьфинал, пярмая ОНЛАЙН видео
Результат матча!
Хоккей U20: Россия - Швейцария 02.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Хоккей U20: Россия - Швейцария 02.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинала
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Хоккей сегодня 2 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Четвертьфиналы, расписание и результаты матчей. Россия - Швейцария.
Хоккей сегодня 2 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Четвертьфиналы, расписание и результаты матчей. Россия -
Лыжные гонки сегодня 01.01.2020, Тур де Ски. Расписание и результаты гонок Преследования.
Лыжные гонки сегодня 01.01.2020, Тур де Ски. Расписание и результаты гонок Преследования.
Хоккей сегодня 31 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - Германия расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 31 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - Германия расписание и результаты матчей.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»