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Хоккей U20: Россия - Швейцария 02.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

2 января, на ледовой площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, где сейчас продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится 1-й четвертьфинальный матч. Молодежная сборная России сыграет с командой Швейцарии.

Напомним, подопечные Валерия Брагина заняли 3-е место в группе В, пропустив вперед свероамериканские сборные. Швейцарцы финишировали на 2-й строчке в группе А, уступив первенство хоккеистам из Швеции.

Что касается более детального выступления российской молодежки на групповом этапе, то складывается двоякое впечатление. Наряду с разгромными победами над командами Канады и Германии 6:0 и 6:1 соответственно. Достаточно неоднозначные игры против чехов и американцев, где Павел Дорофеев и компания проиграли 3:4 и 1:3. Тревожит тот факт, что при равной игре на протяжении встречи, россияне по-итогу уступали.

Сборная Швейцарии показывает на турнире добротный хоккей. Более чем уверенно швейцарские хоккеисты разобрались с одногодками из Казахстана, Словакии и Финляндии. Финны и вовсе были разгромлены 5:2. Тьерри Патерлини сумел организовать добротную команду, которая способна дать бой любому противнику. Вне всякого сомнения и сборной РФ в предстоящей встречи....

Как непосредственно сложится игра за выход в полуфинал молодежного Чемпионата мира-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!

Начало трансляции матча молодежных команд Россия и Швейцарии в 14:30 московское время.

Хоккей, Россия - Швейцария, четвертьфинал U20 Чемпионат мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча - победа сборной России. Счет матча Россия - Швейцария 3-1 (0-0, 1-3, 3-1). Сборная России выходит в полуфинал МЧМ-2020, где может встретится с победителем пары США - Финляндия. Если же шведы переигрывают чехов, то команда Брагина встретится с "трикрунор".




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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Хоккей U20: Швеция - Чехия 02.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею 2020, где смотреть
Хоккей U20: Швеция - Чехия 02.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
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Хоккей сегодня: США - Финляндия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинального матча молодежного Чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Хоккей сегодня: США - Финляндия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинального матча
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Хоккей МЧМ-2020: Канада - Словакия 02.01.2020, четвертьфинал, пярмая ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть
Хоккей МЧМ-2020: Канада - Словакия 02.01.2020, четвертьфинал, пярмая ОНЛАЙН видео
Результат матча!
Хоккей U20: Россия - Швейцария 02.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Хоккей U20: Россия - Швейцария 02.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинала
Результат матча!
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