Сегодня, 12:30 Хоккей U20: Россия - Швейцария 02.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

2 января, на ледовой площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, где сейчас продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится 1-й четвертьфинальный матч. Молодежная сборная России сыграет с командой Швейцарии. 2 января, на ледовой площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, где сейчас продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится 1-й четвертьфинальный матч. Молодежная сборная России сыграет с командой Швейцарии.





Напомним, подопечные Валерия Брагина заняли 3-е место в группе В, пропустив вперед свероамериканские сборные. Швейцарцы финишировали на 2-й строчке в группе А, уступив первенство хоккеистам из Швеции.





Что касается более детального выступления российской молодежки на групповом этапе, то складывается двоякое впечатление. Наряду с разгромными победами над командами Канады и Германии 6:0 и 6:1 соответственно. Достаточно неоднозначные игры против чехов и американцев, где Павел Дорофеев и компания проиграли 3:4 и 1:3. Тревожит тот факт, что при равной игре на протяжении встречи, россияне по-итогу уступали.





Сборная Швейцарии показывает на турнире добротный хоккей. Более чем уверенно швейцарские хоккеисты разобрались с одногодками из Казахстана, Словакии и Финляндии. Финны и вовсе были разгромлены 5:2. Тьерри Патерлини сумел организовать добротную команду, которая способна дать бой любому противнику. Вне всякого сомнения и сборной РФ в предстоящей встречи....





Как непосредственно сложится игра за выход в полуфинал молодежного Чемпионата мира-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!





Начало трансляции матча молодежных команд Россия и Швейцарии в 14:30 московское время.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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