Хоккей U20: Россия - Швейцария 02.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть
2 января, на ледовой площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, где сейчас продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится 1-й четвертьфинальный матч. Молодежная сборная России сыграет с командой Швейцарии.
Напомним, подопечные Валерия Брагина заняли 3-е место в группе В, пропустив вперед свероамериканские сборные. Швейцарцы финишировали на 2-й строчке в группе А, уступив первенство хоккеистам из Швеции.
Что касается более детального выступления российской молодежки на групповом этапе, то складывается двоякое впечатление. Наряду с разгромными победами над командами Канады и Германии 6:0 и 6:1 соответственно. Достаточно неоднозначные игры против чехов и американцев, где Павел Дорофеев и компания проиграли 3:4 и 1:3. Тревожит тот факт, что при равной игре на протяжении встречи, россияне по-итогу уступали.
Сборная Швейцарии показывает на турнире добротный хоккей. Более чем уверенно швейцарские хоккеисты разобрались с одногодками из Казахстана, Словакии и Финляндии. Финны и вовсе были разгромлены 5:2. Тьерри Патерлини сумел организовать добротную команду, которая способна дать бой любому противнику. Вне всякого сомнения и сборной РФ в предстоящей встречи....
Как непосредственно сложится игра за выход в полуфинал молодежного Чемпионата мира-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!
Начало трансляции матча молодежных команд Россия и Швейцарии в 14:30 московское время.
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Результат матча - победа сборной России. Счет матча Россия - Швейцария 3-1 (0-0, 1-3, 3-1). Сборная России выходит в полуфинал МЧМ-2020, где может встретится с победителем пары США - Финляндия. Если же шведы переигрывают чехов, то команда Брагина встретится с "трикрунор".
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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