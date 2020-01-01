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Лыжи, Гонка преследования, ЖЕНЩИНЫ 01.01.2020, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция из Италии, где смотреть

1 января, в высокогорье итальянского Толбаха, где сегодня завершается 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка Преследования у женщин. Всего 51 лыжница выйдет на дистанцию 10км классическим стилем. Напомним, стартовать спортсменки будут исходя из результатов вчерашней разделки
свободным стилем.
Первой на лыжню выйдет именитая норвежка Терезе Йохауг. Следом с отставанием в всего лишь 1 секунду на трассе появится прошлогодняя триумфаторша "Тур де Ски" - Ингвильд Эстберг. Замкнет тройку лидеров Хейди Венг, которая будет проигрывать Йохауг 11 секунд. Лучшая из россиянок Наталья Непряева показала в индивидуалке 6-й результат, и соответсевнно стартует сегодня 6-й с проигрышем лидерше 26 секунд.    

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на итальянский пасьют 10км классикой сборной России.

Россия:

6. Наталья Непряева +0:26
18. Яна Кирпиченко +1:09
24. Алиса Жамбалова +1:24  
27. Анна Нечаевская +1:30
35. Анна Жеребятьева +1:43
39. Диана Головань +1:55
45. Лидия Дуркина +2:20

Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале: Евроспорт.

Начало трансляции в 13:30 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в итальянском Толбахе, Женская гонка преследования, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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