Сегодня, 11:16 Лыжи, Гонка преследования, ЖЕНЩИНЫ 01.01.2020, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция из Италии, где смотреть

1 января, в высокогорье итальянского Толбаха, где сегодня завершается 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка Преследования у женщин. Всего 51 лыжница выйдет на дистанцию 10км классическим стилем. Напомним, стартовать спортсменки будут исходя из результатов вчерашней разделки 1 января, в высокогорье итальянского Толбаха, где сегодня завершается 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка Преследования у женщин. Всего 51 лыжница выйдет на дистанцию 10км классическим стилем. Напомним, стартовать спортсменки будут исходя из результатов вчерашней разделки

свободным стилем.

Первой на лыжню выйдет именитая норвежка Терезе Йохауг. Следом с отставанием в всего лишь 1 секунду на трассе появится прошлогодняя триумфаторша "Тур де Ски" - Ингвильд Эстберг. Замкнет тройку лидеров Хейди Венг, которая будет проигрывать Йохауг 11 секунд. Лучшая из россиянок Наталья Непряева показала в индивидуалке 6-й результат, и соответсевнно стартует сегодня 6-й с проигрышем лидерше 26 секунд.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на итальянский пасьют 10км классикой сборной России.

Ро сс ия:

6. Наталья Непряева +0:26

18. Яна Кирпиченко +1:09

24. Алиса Жамбалова +1:24

27. Анна Нечаевская +1:30

35. Анна Жеребятьева +1:43

39. Диана Головань +1:55

45. Лидия Дуркина +2:20





Евроспорт. Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале:





Начало трансляции в 13:30 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в итальянском Толбахе, Женская гонка преследования, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

Скоро...