Сегодня, 14:31 Лыжи, Индивидуальная гонка, ЖЕНЩИНЫ 31.12.2019, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

31 декабря, в итальянском Толбахе, где сейчас проходит 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с раздельным стартом у женщин. Всего 65 лыжниц выйдут на дистанцию 10км свободным стилем. Стоит отметить, лидершей после двух гонок элитной многодневки является россиянка Наталья Непряева. Лыжница из Архангельска побежит под 60-м стартовым номером. 31 декабря, в итальянском Толбахе, где сейчас проходит 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с раздельным стартом у женщин. Всеговыйдут на дистанцию 10км свободным стилем. Стоит отметить, лидершей после двух гонок элитной многодневки является россиянкаЛыжница из Архангельска побежит под 60-м стартовым номером.





Также, на лыжне мы увидим именитую норвежку Терезе Йохауг. Текущая лидерша общего зачета Кубка мира выйдет на лыжню 38-й. Сенсационная победительница спринта в швейцарском Ленцерхайде, словенка - Анамария Лампич побежит коронным коньковым ходом под 58-м номером.

Напомним, по-результатам предстоящего забега будет сформирована гонка преследования, которая стартует уже завтра.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на итальянскую разделку свободным стилем Тур де Ски 2019/20 годов сборной России.





Ро сс ия: 7. Диана Головань, 10. Анна Жеребятьева, 12. Лидия Дуркина, 17. Яна Кирпиченко, 27. Анна Нечаевская, 28. Алиса Жамбалова, 60. Наталья Непряева.





Евроспорт-2. Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале:





Начало трансляции в 17:00 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в итальянском Толбахе, Женская Индивидуальная гонка, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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