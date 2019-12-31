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Лыжи, Индивидуальная гонка, ЖЕНЩИНЫ 31.12.2019, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

31 декабря, в итальянском Толбахе, где сейчас проходит 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с раздельным стартом у женщин. Всего 65 лыжниц выйдут на дистанцию 10км свободным стилем. Стоит отметить, лидершей после двух гонок элитной многодневки является россиянка Наталья Непряева. Лыжница из Архангельска побежит под 60-м стартовым номером.

Также, на лыжне мы увидим именитую норвежку Терезе Йохауг. Текущая лидерша общего зачета Кубка мира выйдет на лыжню 38-й. Сенсационная победительница спринта в швейцарском Ленцерхайде, словенка - Анамария Лампич побежит коронным коньковым ходом под 58-м номером.
Напомним, по-результатам предстоящего забега будет сформирована гонка преследования, которая стартует уже завтра.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на итальянскую разделку свободным стилем Тур де Ски 2019/20 годов сборной России.

Россия: 7. Диана Головань, 10. Анна Жеребятьева, 12. Лидия Дуркина, 17. Яна Кирпиченко, 27. Анна Нечаевская, 28. Алиса Жамбалова, 60. Наталья Непряева.

Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале: Евроспорт-2.

Начало трансляции в 17:00 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в итальянском Толбахе, Женская Индивидуальная гонка, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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