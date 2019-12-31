Лыжи, мужская Индивидуальная гонка, 31.12.2019, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция из Италии, где смотреть
31 декабря, на лыжной трассе итальянского Толбаха, стартует 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам. Открывать итальянский этап будет индивидуальная гонка у мужчин свободным стилем на 15км. Всего 80 лыжников примут участие в разделке коньковым ходом. В том числе, лидеры и главные претенденты на победу в элитном туре Кубка мира: норвежец Йоханнес Хосфолт Клебо и россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов.
Напомним, по-результатам предстоящего забега будет сформирована завтрашняя гонка преследования, поэтому крайне важно показать хороший результат.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на итальянскую разделку свободным стилем Тур де Ски 2019/20 годов сборной России.
Россия: 18. Артем Мальцев, 24. Иван Якимушкин, 33. Андрей Мельниченко, 36. Денис Спицов, 44. Сергей Устюгов, 50. Глеб Ретивых, 58. Андрей Ларьков, 68. Александр Большунов.
Полный стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки смотрите на ТВ канале Евроспорт-1.
Начало трансляции в 14:30 московское время.
Лыжи, Тур де Ски-2020 в итальянском Толбахе, Индивидуальная гонка, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:скоро...
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!