Сегодня, 12:23 Лыжи, мужская Индивидуальная гонка, 31.12.2019, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция из Италии, где смотреть

31 декабря, на лыжной трассе итальянского Толбаха, стартует 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам. Открывать итальянский этап будет индивидуальная гонка у мужчин свободным стилем на 15км. Всего 80 лыжников примут участие в разделке коньковым ходом. В том числе, лидеры и главные претенденты на победу в элитном туре Кубка мира: норвежец Йоханнес Хосфолт Клебо и россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов. 31 декабря, на лыжной трассе итальянского Толбаха, стартует 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам. Открывать итальянский этап будет индивидуальная гонка у мужчин свободным стилем на 15км. Всего 80 лыжников примут участие в разделке коньковым ходом. В том числе, лидеры и главные претенденты на победу в элитном туре Кубка мира: норвежеци россияне





Напомним, по-результатам предстоящего забега будет сформирована завтрашняя гонка преследования, поэтому крайне важно показать хороший результат.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на итальянскую разделку свободным стилем Тур де Ски 2019/20 годов сборной России.





Ро сс ия: 18. Артем Мальцев, 24. Иван Якимушкин, 33. Андрей Мельниченко, 36. Денис Спицов, 44. Сергей Устюгов, 50. Глеб Ретивых, 58. Андрей Ларьков, 68. Александр Большунов.





Евроспорт-1. Полный стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки смотрите на ТВ канале





Начало трансляции в 14:30 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в итальянском Толбахе, Индивидуальная гонка, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:скоро...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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