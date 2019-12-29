Вчера, 20:16 Хоккей, Салават Юлаев - Оцеларжи Тршинец 29.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция плей-офф Кубка Шпенглера, где смотреть

29 декабря, на ледовой площадке "Айсштадион Давос" в швейцарском Давосе, где сейчас продолжается старейший хоккейный турнир Кубок Шпенглера-2019, состоится четвертьфинальный матч. Уфимский Салават Юлаев встретится с чешским клубом Оцеларжи Тршинец. 29 декабря, на ледовой площадке "Айсштадион Давос" в швейцарском Давосе, где сейчас продолжается старейший хоккейный турнир Кубок Шпенглера-2019, состоится четвертьфинальный матч. Уфимский Салават Юлаев встретится с чешским клубом Оцеларжи Тршинец.





Напомним, Николая Цулыгина проиграли оба матча на групповом этапе. Российский клуб уступил швейцарскому "Амбри-Пиотта" и финскому "ТПС" 1:4 и 3:4 соответственно. В свою очередь, чехи сумели одержать одну победу в группе, переиграв местный Давос 4:1. Также, команда Марека Задина уступила команде Канады 1:4.





Как непосредственно слоится игра, и сумеют ли хоккеисты Салавата пробиться в полуфинал престижного международного турнира, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: "МАТЧ! Игра" и "Матч! Планета".





Начало трансляции матча Салават Юлаев - Оцеларжи Тршинец в 22:15 московское время.

Хоккей, Салават Юлаев - Оцеларжи Тршинец, 1/4 финала Кубка Шпенглера-2019, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа Тршинеца. Счет игры Салават Юлаев - Оцеларжи Тршинец 2:3 (0-1, 2-1, 0-1).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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