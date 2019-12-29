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Футбол, Арсенал - Челси 29.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча АПЛ, где смотреть

Сегодня, 29 декабря, на стадионе Эмирейтс в Лондоне состоится центральный матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в рамках которого лондонский Арсенал на своем домашнем поле примет еще один лондонский клуб - Челси.  

Лондонское дерби - это всегда очень яркое зрелище, посмотреть которое сегодня в прямом эфире вы сможете на ТВ каналах: Сентана спорт (Украина), Беларусь-5, Сентана Казахстан, Sky Sports Main Event (UK), Sport Klub 1 (Serbia), Sport1 (Portugal), Sky Sports Premier League (UK),Canal+ Sport (Poland), Eurosport 1 (Romania), Supersport 2 (Albania), TVPlay Sports (Latvia).

В самой же Премьер Лиге, "канониры" пока не блещут, после 19-ти туров они занимают непривычное для себя 12-е место. Но как вы знаете, совсем недавно 19 декабря, Арсенал поменял главного тренера и теперь "пушкарями" руководит испанец Микель Артета ранее входивший в тренерский штаб Гвардиолы. Под руководством испанца Арсенал сыграл лишь один матч в котором поделил очки с Борнмутом на выезде. Что будет сегодня в дерби против одного из лидеров АПЛ, посмотрим уже совсем скоро.

В свою очередь, "синие", пока держатся на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.  Напомним, подопечные Фрэнка Лэмпарда в декабре одержали три победы, две дома над Астон Виллой и Лиллем а также одну на выезде над Тоттенхэмом. Но также в этом декабре Челси потерпел три поражения. От Эвертона на выезде и от Борнмута и Саутгэмптона дома.

В очных встречах прошлого сезона Челси был сильнее дома 3-2, но уступил на Эмирейтс 0-2. Что будет сегодня в битве двух молодых наставников, увидим. Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию суперматча Английской премьер лиги Арсенал - Челси 29.12.2019. 

Начало прямой трансляции матча Челси - Арсенал в 16:00 по-Киеву или 17-00 мск.

Футбол: АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ, Прямая онлайн видео трансляция, результат, счет игры...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1 | КАНАЛ-2 | КАНАЛ-3



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Автор / Эгор Макаров для Wrestlingua.com
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Футбол, Арсенал - Челси 29.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча АПЛ, где смотреть
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