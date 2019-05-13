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Хоккей МЧМ-2020: Финляндия - Казахстан, прямая ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

В воскресенье, 29 декабря, на  хоккейной площадке "Верк-Арены" в чешском Тршинце, в рамках третьего тура группового раунда МЧМ-2020 по хоккею с шайбой, в группе А, будет сыгран один матч. В котором действующие Чемпионы мира в этой возрастной группе, хоккеисты сборной Финляндии, встретятся со сборной Казахстана, которая пока не знает радости побед на этом Чемпионате мира. 

Сборная Финляндии после двух туров, в которых было поражение в овертайме от Швеции и яркая, многоголевая победа над Словакией, занимает второе место в группе А и пока уступает лишь тем самым шведам. По сути, Финляндия конечно явный фаворит в матче против Казахстана, но после вчерашних игр в группе В, говорить о том, что в нынешнем матче все заранее известно, не решусь.

Сборная Казахстана - пока звезд с неба не хватает. В двух предыдущих турах, казахстанские хоккеисты уступили Швейцарии и Словакии, с которыми как раз была надежда поиграть в более менее равный хоккей. Теперь же у Казахстана впереди игры с фаворитами группы и надежда взять очки в групповом турнире, становится все меньше. Но спорт, и тем более молодежный хоккей штука мало прогнозируемая. Поэтому надеемся, что у юных казахских хоккеистов все получится. Смотрим хоккей в прямом эфире на ТВ каналах: КАЗСПОРТ и Матч ТВ, не пропустите прямую онлайн видео трансляцию сегодня...

Начало трансляции матча Финляндия - Казахстан в 17:00 московское время или 16.00 Киев.

Казахстан - Финляндия, Молодежный Чемпионат мира-2020 по Хоккею с шайбой, прямая онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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