Олимпийский Чемпион Таха Акгюль - перенес операцию на плече 28.12.2019.

В тот же день, Акгюль был прооперирован лучшими хирургами Турции. По словам представителя Федерации Турецкой борьбы, они надеются, что вскоре Акгюль сможет вернуться в строй и продолжить подготовку к Олимпийским играм в Токио. Мы же со своей стороны желаем Таха Акгюлю скорейшего выздоровления, надеемся увидеть турецкого богатыря на ковре уже совсем скоро! Поправляйся Чемпион!
Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!