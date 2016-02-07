Сегодня, 15:32 Олимпийский Чемпион Таха Акгюль - перенес операцию на плече 28.12.2019.

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

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В преддверии олимпийского сезона, один за одним выпадают из тренировочного процесса ярчайшие звезды мировой борьбы. После того как совсем недавно тяжелую травму во время подготовки к командному Чемпионату мира получил Хасан Яздани. Сегодня мы узнали о том, что во время сборов в лагере национальной сборной Турции, тяжелую травму плеча получил действующий Чемпион Олимпийских игр в супер тяжелом весе Таха Акгуль.В тот же день, Акгюль был прооперирован лучшими хирургами Турции. По словам представителя Федерации Турецкой борьбы, они надеются, что вскоре Акгюль сможет вернуться в строй и продолжить подготовку к Олимпийским играм в Токио. Мы же со своей стороны, надеемся увидеть турецкого богатыря на ковре уже совсем скоро!