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Олимпийский Чемпион Таха Акгюль - перенес операцию на плече 28.12.2019.

В преддверии олимпийского сезона, один за одним выпадают из тренировочного процесса ярчайшие звезды мировой борьбы. После того как совсем недавно тяжелую травму во время подготовки к командному Чемпионату мира получил Хасан Яздани. Сегодня мы узнали о том, что во время сборов в лагере национальной сборной Турции, тяжелую травму плеча получил действующий Чемпион Олимпийских игр в супер тяжелом весе Таха Акгуль.
В тот же день, Акгюль был прооперирован лучшими хирургами Турции. По словам представителя Федерации Турецкой борьбы, они надеются, что вскоре Акгюль сможет вернуться в строй и продолжить подготовку к Олимпийским играм в Токио. Мы же со своей стороны желаем Таха Акгюлю скорейшего выздоровления, надеемся увидеть турецкого богатыря на ковре уже совсем скоро! Поправляйся Чемпион!


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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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