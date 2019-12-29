Сегодня, 10:46 Лыжи, Спринт 29.12.2019, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция из Швейцарии, где смотреть

29 декабря, на лыжне швейцарского Ленцерхайда, где сейчас проходит лыжная многодневка "Тур де Ски-2020", состоится спринтерская гонка у мужчин и женщин на 1.5км свободным стилем. 29 декабря, на лыжне швейцарского Ленцерхайда, где сейчас проходит лыжная многодневка "Тур де Ски-2020", состоится спринтерская гонка у мужчин и женщин на 1.5км свободным стилем.





В женской квалификации примут участие 73 лыжницы. У мужчин за право выступить в четвертьфинальных забегах поспорят 86 спортсменов. В том числе, триумфатор вчерашнего масс-старта коньковым ходом , россиянин Сергей Устюгов. Также, на дистанции мы увидим серебряного и бронзового призеров гонки с массовым стартом Йоханнеса Клебо и Александра Большунова соответственно.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полными составами на спринт свободным стилем 1,5 км сборной России.





Женщины: 18. Наталья Непряева, 26. Алиса Жамбалова, 59. Яна Кирпиченко, 68. Лидия Дуркина, 69. Диана Головань, 70. Анна Нечаевская, 71. Анна Жеребятьева.





Мужчины: 4. Денис Спицов, 12. Андрей Мельниченко, 17. Артём Мальцев, 20. Сергей Устюгов, 23. Андрей Ларьков, 30. Александр Большунов, 34. Глеб Ретивых, 55. Иван Якимушкин.





Евроспорт-2. Полный стартовый протокол и результаты квалификации смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале





Начало видео трансляции финалов в 13:20 московское время.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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